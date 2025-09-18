Patacona CF: la catapulta de talento que “sobrevive compitiendo”

A escasos metros del mar Mediterráneo, mientras el viento de levante sopla suavemente por el tejido de unos balones que son testigos de los sueños que se construyen en el interior de sus instalaciones, el barrio de la Patacona acoge, temporada tras temporada, a cientos de jóvenes que viven con la ilusión de dar el salto al fútbol profesional el día de mañana. Lo hacen conscientes de la elevada dificultad; de que, como ellos, hay millones en el mundo. Pero, si son capaces de acercarse a sus sueños, es sin renunciar a ninguna de las bases sobre la que el Patacona CF ha forjado su identidad y se ha convertido en un referente dentro del universo de canteras del fútbol valenciano: trabajo, sacrificio y constancia. Y, sobre todo, disciplina y resiliencia ante la adversidad.

César Tarrega con los colores del Patacona. / PATACONA CF

Lo que aparenta ser un inconveniente se convierte en una oportunidad para un club cuyo día a día es un desafío constante. El potencial de sus plantillas, y los éxitos cosechados durante el alto rendimiento de sus ‘chavales’, se traduce en fuga de talento con la que tienen que lidiar de manera habitual. Sin embargo, más que una frustración, es un motivo de satisfacción para un Patacona CF que presume con orgullo de haber limado y potenciado las facultades de muchos futbolistas que, actualmente, viven envueltos de un contexto de élite. Jugadores como César Tárrega (Valencia CF), Jorge Cabello (Levante UD), Xavi Grande (Club Sport Marítimo), Buba Sangaré (AS Roma), Paco Cortés (Cultural y Deportiva Leonesa) o Joan Martínez (Real Madrid Castilla) son, entre otros, casos de éxito de un club que ha superado por completo sus expectativas. Comenzaron desde muy abajo y ahora son el centro de atención de equipos, tanto a nivel nacional como en el extranjero, que buscan futbolistas talentosos y con muchísima proyección.

Buba Sangaré. / PATACONA CF

El Patacona CF nació en 2008 desde la nada, coincidiendo con el levantamiento y construcción del barrio que le pone nombre, y con la finalidad de hacer un acto de servicio hacia los niños que practicaban fútbol sin un centro deportivo al que acogerse. Salva Pons, fundador y presidente del club, nunca imaginó que el Patacona CF creciese de manera tan exponencial, ya que su proyecto se limitó a una entidad futbolística que sirviese de refugio para que la gente joven se ejercitase con un balón en los pies. No obstante, ahora es un club con un techo indetectable. Quién se lo diría a Salva cuando, en sus inicios, los entrenamientos se llevaban a cabo a los pies del mar Mediterráneo. “La idea surgió como proyecto de un barrio que, por aquel entonces, solo tenía un par de fincas. Quería tener algo donde los chavales pudieran hacer deporte en un lugar que no fuera un parque porque, en Patacona, no había ni gimnasio. Tuve la suerte de contar con gente de mucho talento que he ido formando. Fuimos trabajando, firmamos un convenio con el Levante para crecer más rápido y eso nos enseñó a trabajar como un club profesional”, aseguró Salva en SUPER, quien define al Patacona como “cantera de canteras”.

Fuente de talento

Razón, de hecho, no le falta. “Estamos nutriendo a todas las canteras”, dijo, además de comentar que producen una “media de 10 jugadores” que dan el salto a un Valencia, un Levante o viceversa. Este verano, sin ir más lejos, se han ido 12 entre alevines e infantiles. No obstante, el crecimiento del Patacona no reside solamente en territorio local, sino que su influencia ha roto fronteras. Incluso, el club ha adquirido la identidad de trampolín para los jóvenes jugadores que no encuentran acomodo en una gran cantera. “Habitualmente hemos alimentado a Valencia, Levante y Villarreal, pero ahora también a otros tantos. Lo he notado con las acreditaciones para scoutings. Antes teníamos a los de aquí, pero, desde hace dos años Girona, Betis, Sevilla, Barcelona, Real Madrid... equipos del extranjero… Ahora, el chaval que quiere ir a una cantera profesional, piensa en ir al Patacona porque somos un híbrido entre una escuela profesional y un club de barrio”, comentó Salva Pons.

Cuestionado por la clave del éxito, el presidente del Patacona apuntó, entre otros muchos aspectos, a las medidas del campo donde compiten, más reducidas y que obligan al jugador a prestar más atención al juego. “No tienes ni un minuto de relajación”, dijo, aunque no fue el único análisis. El plan sobre el que se rige el club también influye en el rendimiento, además del ambiente laboral que se genera cada vez que el balón entra en acción. “La gente se siente tranquila trabajando al lado de la playa. Nunca verás problemas: hay una normativa y una seriedad. Eso sí, no vamos dando bandazos, el entrenador tiene el mismo mensaje y la misma idea de hace tres años”. Sin embargo, el punto fuerte del Patacona habita en la exigencia que se le transmite a sus integrantes a pesar de que, año tras año, se vean obligados a reinventarse ya que “vienen jugadores de todo el mundo que se van al año siguiente”.

Jugadores de la escuela. / PATACONA CF

La receta del éxito del Patacona

No obstante, consideran que es la única vía para acercar al jugador al profesionalismo: ambientarlo en lo que le va a deparar el futuro y, aun sabiendo que muchísimos de ellos están de paso, no negociar ni un centímetro de implicación en el desarrollo de cada uno. Es el estilo de vida del Patacona FC: sobrevivir compitiendo. “La filosofía del Patacona es la de sobrevivir compitiendo. Tienen que saber que, si van a Patacona, irán a competir. No perderán el tiempo. Han de sobrevivir en ese entorno. Les preparamos en ese entorno porque si quieren ser futbolistas tienen que saber que hay que sobrevivir. Y para eso hay que competir. Por lo tanto, el objetivo es el de sobrevivir en un entorno competitivo muy alto para que los jugadores entiendan que es el único camino”, finalizó Salva Pons.