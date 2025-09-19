Las hermanas de Maradona son procesadas por mal uso de su marca comercial

Diego Armando Maradona, seguramente el mejor futbolista de la historia, nunca fue un ejemplo a seguir fuera de los campos de fútbol. En ocasiones, incluso, tampoco en ellos. Lo cierto es que era un genio con la pelota, pero nunca destacó precisamente por su inteligencia sin ella. Ni como futbolista ni como entrenador. Tampoco supo rodearse demasiado bien y así le fue la vida tanto con botas puestas como sin ellas. No lo tuvo fácil más allá de lo económico, ya que su padre tenía carencias como huérfano y tuvo ocho hijos a los que sacó adelante como pudo junto a su sacrificada mujer. Nunca les faltó el plato de comida a los niños ni tampoco amor, pero sí educación y cultura. Quizá por ello se entienda mejor tanto parte de la vida del exjugador de Barça o Sevilla como lo sucedido ahora.

Dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, fueron procesadas y embargadas este jueves por el delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.

Las hermanas Maradona fueron procesadas sin prisión preventiva y embargadas por un monto de 2.000 millones de pesos (1.337 millones de dólares) en una causa iniciada tras la denuncia de dos de las hijas del futbolista, Dalma y Gianinna Maradona. El fallo, al que tuvo acceso EFE, alcanza también a Matías Morla, abogado de Maradona hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

La disputa gira en torno a la cesión del usufructo de la marca comercial "Diego Maradona" a la sociedad Sattvica S.A, constituida por Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes del astro, en sociedad con Rita Mabel y Claudia Norma Maradona.

Maradona llevó al Napoli a conseguir sus dos únicos títulos de liga en 1987 y 1990 / Etsuo Hara

La Justicia atribuyó a los acusados "el haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona" al realizar maniobras "vinculadas al manejo, disposición y activos de la sociedad Sattvica S.A.".

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual. "Se encuentra fuera de discusión que ni Morla ni sus socios en Sattvica fueron constituidos como herederos o legatarios, tampoco las hermanas de Diego Armando Maradona", concluyó el fallo que dispuso el procesamiento y el embargo de los imputados.

La marca comercial de Maradona fue fruto de polémica durante el juicio -luego anulado- por la muerte del futbolista, en el que siete trabajadores de la salud fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual.

La audiencia de ese juicio en la que las hermanas del astro fueron llamadas a declarar como testigos debió ser interrumpida a menos de una hora de su inicio por la insistencia del abogado de dos de las hijas del exfutbolista, Fernando Burlando, en interrogar a la menor de ellas, Claudia Norma Maradona, sobre los negocios que la unían a su hermano.

La herencia, de nuevo un problema

"En vida solo me daba regalos. Después sí, algo que nos dejó a nosotras, la marca", respondió Claudia Norma al ser consultada al respecto, y agregó que percibe mes a mes los ingresos de la marca comercial a través de su hermana Rita Mabel, que preside Sattvica.

Sobre la fecha en la que fue tomada esta decisión, la testigo contestó: "Estuvimos al lado de él todo un verano, creo en 2019, tuvimos una charla familiar y él manifestó eso".

El juicio que inició el 11 de marzo de este año y registró un total de 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, fue anulado el pasado 29 de mayo por la recusación de una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, por su participación en un documental sobre el proceso.

Tras la anulación del primer juicio, la Justicia argentina dio comienzo a un nuevo proceso el pasado 18 de julio. El debate, sin embargo, no ha comenzado hasta el momento, debido a cuestiones procedimentales y a la disconformidad de los abogados de al menos uno de los acusados con la conformación del nuevo tribunal.