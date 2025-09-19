‘Punt a punt’ ofrece los partidos Villarreal-Osasuna, Valencia-Athletic de Bilbao
El carrusel deportivo de la radio pública amplía su cobertura futbolística y también estará en directo el martes 23 con una triple cita futbolística y el jueves 25 con el Osasuna-Elche CF.
También dará el domingo el partido del Hércules en Cartagena (18:15h), que será el primer duelo del conjunto alicantino que ofrece À Punt por televisión esta temporada.
El equipo del programa Punt a punt, encabezado por Luís Urrutia, nos ofrece una completa programación no solo para el fin de semana sino también para el martes y jueves de la próxima. Además, también se puede seguir por streaming en YouTube y muy pronto lo hará también el programa que lideran Manolo Montalt y Salva Folgado.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, Punt a punt vive toda la emoción del deporte en directo con dos grandes partidos: Villarreal-Osasuna y, desde Mestalla, Valencia-Athletic de Bilbao. Además, fútbol de segunda, con el partido Leonesa-CD Castellón, fútbol femenino con el Valencia-Oviedo y primera jornada de división de honor de bádminton: Intercity Alacant-San Fernando Valencia.
El domingo el programa Punt a punt arranca a las 12 del mediodía con el partido de la jornada: Elche-Oviedo, la Primera Federación con el Eldense-Sevilla Atlético, y el Cartagena-Hércules, el primer duelo del conjunto alicantino que ofrece À Punt por televisión esta temporada. Punt a punt también dará toda la jornada del polideportivo con atención especial al partido Guadalajara-Horneo EON Alacant de la Liga Asobal.
Para la semana siguiente el programa se adelanta al martes 23 de septiembre: desde las 6 de la tarde, triple cita con el fútbol de primera: Espanyol-Valencia, Sevilla-Villarreal y, en directo, desde el Ciutat de València, Levante UD-Real Madrid. Seis horas y media de pasión en el Punt a punt de À Punt Radio.
Dos días después, el jueves 25 de septiembre, el equipo volverá a las ondas desde las 7 de la tarde con el cierre de la sexta jornada de liga con el partido Osasuna-Elche CF. Una oferta que permitirá vivir, una semana más, en directo la magia del fútbol desde la radio pública.
- André Almeida: turno para responder sobre el campo
- Dani Raba, de titular a cero minutos
- El Athletic explica la cesión de Agirrezabala: 'Tiene mucho mercado
- Horario y dónde ver el Valencia-Athletic
- El Valencia quiere más de 150 millones por las parcelas del viejo Mestalla
- Kiat Lim habla sobre la venta del club: 'Quizás puedas juzgarme en cinco años
- Jaume Doménech desvela su primer gran enfado en el vestuario del Valencia: 'Yo estaba muy zumbado
- Sadiq está 'preparado' para volver a ser feliz