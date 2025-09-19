‘Punt a punt’ ofrece los partidos Villarreal-Osasuna, Valencia-Athletic de Bilbao

El equipo del programa Punt a punt, encabezado por Luís Urrutia, nos ofrece una completa programación no solo para el fin de semana sino también para el martes y jueves de la próxima. Además, también se puede seguir por streaming en YouTube y muy pronto lo hará también el programa que lideran Manolo Montalt y Salva Folgado.

Este sábado, desde las 12 del mediodía, Punt a punt vive toda la emoción del deporte en directo con dos grandes partidos: Villarreal-Osasuna y, desde Mestalla, Valencia-Athletic de Bilbao. Además, fútbol de segunda, con el partido Leonesa-CD Castellón, fútbol femenino con el Valencia-Oviedo y primera jornada de división de honor de bádminton: Intercity Alacant-San Fernando Valencia.

El domingo el programa Punt a punt arranca a las 12 del mediodía con el partido de la jornada: Elche-Oviedo, la Primera Federación con el Eldense-Sevilla Atlético, y el Cartagena-Hércules, el primer duelo del conjunto alicantino que ofrece À Punt por televisión esta temporada. Punt a punt también dará toda la jornada del polideportivo con atención especial al partido Guadalajara-Horneo EON Alacant de la Liga Asobal.

Para la semana siguiente el programa se adelanta al martes 23 de septiembre: desde las 6 de la tarde, triple cita con el fútbol de primera: Espanyol-Valencia, Sevilla-Villarreal y, en directo, desde el Ciutat de València, Levante UD-Real Madrid. Seis horas y media de pasión en el Punt a punt de À Punt Radio.

Dos días después, el jueves 25 de septiembre, el equipo volverá a las ondas desde las 7 de la tarde con el cierre de la sexta jornada de liga con el partido Osasuna-Elche CF. Una oferta que permitirá vivir, una semana más, en directo la magia del fútbol desde la radio pública.