Vinícius se enfada con Xabi Alonso

El Real Madrid se impuso al RCD Espanyol en un partido en el que los blancos pudieron golear, pero donde Mbappé falló varias ocasiones claras y Xabi Alonso decidió administrar consciente de que vienen de disputar un partido de Champions y se viene una jornada intersemanal.

Alonso tiene muy reciente su experiencia como futbolista, aunque pocos hay como él en la actualidad, tanto por calidad como por carácter. Y precisamente por esto segundo ha sabido torear un nuevo mal gesto de Vinícius, que sigue sin parecerse al de hace dos campañas, cuando fue de los mejores jugadores de LaLiga.

"A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno. El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido un palo y ha sido una pena", ha dicho el técnico en rueda de prensa sobre Vinícius.

"Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero al final a todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y de Franco, necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos", ha añadido.

El técnico madridista pidió paciencia a sus jugadores y que no se saquen conclusiones con apenas seis partidos disputados en la temporada. "Es muy bueno que tengamos posibilidades, la gestión es la toma de decisiones y por eso estoy aquí como entrenador. Cuantas más buenas tome, mejor nos irá. Saber elegir, que poco a poco vayamos entendiendo que hay minutos para todos porque la temporada es muy larga, llevamos nada y no hay que sacar conclusiones definitivas", ha sentenciado.