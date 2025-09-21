¡Vaya enfado! La 'pillada' a Julián Álvarez tras ser cambiado por Simeone

La temporada del Atlético de Madrid no ha empezado de la mejor formal. Después de una pretemporada ilusionante con los fichajes que había realizado el equipo colchonero, el titubeante inicio de campaña de los de Diego Pablo Simeone ha encendido las alarmas y parece que el ambiente está un poco caldeado después de solo una victoria en seis partidos oficiales. Los rojiblancos ya están a cinco puntos del Real Madrid, tras el empate contra el Mallorca a domicilio.

Un punto que se le complicó y mucho al Atlético de Madrid a partir del minuto 62. Alexander Sorloth fue expulsado con roja directa y 0-0 en el marcador. El noruego duró diez minutos en el campo después de haber sustituido a Julián Álvarez.

El argentino no se tomo demasiado bien el cambio ordenador por Simeone. De hecho las cámaras de DAZN pillaron a Julián Álvarez murmurando en el banquillo con un cabreo morrocotudo: "Siempre a mí".

Aunque Simeone quitó hierro al asunto después en sala de prensa, la realidad es que el argentino ha sido sustituido en cuatro de las cinco jornadas de Liga disputadas. Así lo explicó el técnico más tarde: "Julián es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Necesitamos tenerlo de la mejor manera. Estaba haciendo un gran partido. Entendía que necesitábamos a Sorloth y acabaron expulsándolo en una jugada confusa. Con Julián... todos los jugadores se enojan cuando salen".