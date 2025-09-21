Las 11 frases más tontas de futbolistas. Algunas quedarán para la historia del 'otro' fútbol por absurdas, otras por simples equivocaciones y el resto, claramente por falta de cultura:

Carlos Tévez: "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa" Edison Cavani: "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil" (Copa América de 2015) Ronaldo: "Perdimos porque no ganamos" Sergio Ramos: "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket". Nelson Pedetti: "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología" Lukas Podolski: "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos" Gustavo Biscayzacu: "Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos" Mark Viduka: "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga" Lee Hendrie: "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho" Phil Neville: "Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán mas europeos" Murci Rojas: "El equipo juega igual conmigo o sinmigo"

Las 11 frases más tontas de futbolistas. Algunas quedarán para la historia del 'otro' fútbol por absurdas, otras por simples equivocaciones y el resto, claramente por falta de cultura. Un poquito de todo, ya se sabe.