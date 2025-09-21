Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las 11 frases más tontas de futbolistas

Algunas de las declaraciones han hecho historia por lo absurdas que resultan, aunque muchas se deben a la falta de cultura

Las 11 frases más tontas de futbolistas. Algunas quedarán para la historia del 'otro' fútbol por absurdas, otras por simples equivocaciones y el resto, claramente por falta de cultura:

  1. Carlos Tévez: "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa"
  2. Edison Cavani: "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil" (Copa América de 2015)
  3. Ronaldo: "Perdimos porque no ganamos"
  4. Sergio Ramos: "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket".
  5. Nelson Pedetti: "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología"
  6. Lukas Podolski: "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos"
  7. Gustavo Biscayzacu: "Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos"
  8. Mark Viduka: "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga"
  9. Lee Hendrie: "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho"
  10. Phil Neville: "Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán mas europeos"
  11. Murci Rojas: "El equipo juega igual conmigo o sinmigo"
