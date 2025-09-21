ESPERPENTO
Las 11 frases más tontas de futbolistas
Algunas de las declaraciones han hecho historia por lo absurdas que resultan, aunque muchas se deben a la falta de cultura
Las 11 frases más tontas de futbolistas. Algunas quedarán para la historia del 'otro' fútbol por absurdas, otras por simples equivocaciones y el resto, claramente por falta de cultura:
- Carlos Tévez: "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa"
- Edison Cavani: "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil" (Copa América de 2015)
- Ronaldo: "Perdimos porque no ganamos"
- Sergio Ramos: "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket".
- Nelson Pedetti: "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología"
- Lukas Podolski: "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos"
- Gustavo Biscayzacu: "Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos"
- Mark Viduka: "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga"
- Lee Hendrie: "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho"
- Phil Neville: "Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán mas europeos"
- Murci Rojas: "El equipo juega igual conmigo o sinmigo"

