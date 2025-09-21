INTERNACIONAL
El salario de Mourinho crea una polémica en su país
El Benfica desmiente unas cifras que han indignado a los ciudadanos lusos, ya que dichas cantidades no se pagan en la liga del país vecino
Jose Mourinho, a sus 62 años, sigue siendo uno de los entrenadores más populares en el mundo del fútbol. A pesar de dirigir en la actualidad en una liga no considerada dentro del top 5 europeo, como es la portuguesa, el excampeón de Europa con Oporto e Inter de Milán continúa ganando una fortuna. El jueves fue presentado como nuevo técnico del Benfica, el club con más solera en su país y eterno rival del Porto FC, donde se dio a conocer a principios de este siglo XXI.
Poco ha tardado 'Mou' en encontrar un nuevo destino apenas unas semanas después de su destitución como técnico del Fenerbahçe. Para muchos aficionados del Oporto su aterrizaje en las 'Águilas' ha sido toda una traición. Y la polémica no se ha quedado ahí, sino que se ha extendido por más rincones de Portugal después de las informaciones que se han publicado sobre los emolumentos que podría ganar como director técnico de los benfiquistas.
Varios medios lusos han indicado que Mourinho cobraría alrededor de 16 millones de euros brutos por temporada, cerca de ocho netos. Incluso, se dice que si cumple el contrato de dos temporadas, hasta junio de 2027, el ex de Barça, Chelsea o Real Madrid alcanzaría en el segundo año los nueve millones netos, 18 en bruto.
El Benfica desmiente, pero no aclara el salario publicado en los medios
El Benfica, mientras tanto, ha salido al paso desmintiendo estas informaciones, aunque no ha precisado ni aclarado los detalles ni las cantidades del contrato de modo oficial. Lo único cierto es que el contrato, según avanzó 'Marca', cuenta con una cláusula, válida hasta diez días después del último partido oficial, por la que tanto el entrenador como el club tienen la opción de extinguir la relación previo pago de una indemnización.
Más allá de la polémica, el técnico nacido en Setúbal debutó este fin de semana con una contundente victoria del Benfica contra el AVS Futebol (0-3).
