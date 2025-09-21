Valverde habla de la roja a Vivian y el partido de Agirrezabala

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó la jugada de la expulsión del central Dani Vivian en el minuto 61 como clave para el devenir de un partido que se llevó el Valencia por 2-0 en Mestalla.

"El partido se rompe en esa jugada porque, hasta la expulsión, lo teníamos bastante controlado. Hemos hecho ocasiones de gol, pero Agirrezabala ha estado muy bien y nos ha faltado contundencia arriba", explicó Valverde en la rueda de prensa posterior.

Sobre la expulsión, Valverde reconoció no haber visto la repetición. "No tengo criterio claro y en directo me ha parecido que, si pitaba, sería tarjeta amarilla", afirmó.

El entrenador del Athletic Club hizo hincapié en la falta de acierto de cara a gol: "Somos un equipo que necesita muchas llegadas para marcar, aunque tampoco concedemos demasiado".

"Tenemos que mejorar en esa faceta y que nuestras posibilidades de marcar nos den más rédito porque los rivales están sacando partido de ello", añadió un Valverde que vio el partido desde la grada al estar cumpliendo una sanción tras su expulsión ante el Real Betis.

El partido de Agirrezabala

Valverde también describió el trabajo de Julen Agirrezabala, el portero del Valencia cedido por el Athletic Club: "No me puedo alegrar de que haya hecho muchas paradas porque las ha hecho contra nosotros". "Es un portero ágil, muy rápido y tienes que ajustar mucho para poder marcarle", afirmó.