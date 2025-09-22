¿Quién debe ganar el Balón de Oro esta temporada? Análisis según goles, asistencias y títulos

Cada temporada, el Balón de Oro premia al mejor jugador del año considerando rendimiento individual, contribución al equipo y los títulos logrados. En la campaña 2024-25, varios nombres destacan por sus estadísticas: Lamine Yamal, Raphinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Mohamed Salah. A continuación, evaluamos quién tiene los méritos más sólidos basándonos en goles, asistencias y títulos.

Estadísticas clave de los candidatos

Lamine Yamal

En la temporada 2024-25 de LaLiga, Yamal registró 9 goles y 15 asistencias , siendo además el máximo asistente del campeonato.

También ganó el premio al Mejor Jugador Sub-23 de LaLiga.

En Champions marcó 5 tantos y repartió 4 asistencias.

Títulos: ganó LaLiga, Copa y Supercopa con el Barcelona, además de la Eurocopa con España.

Raphinha

Fue nombrado MVP de LaLiga 2024-25.

En esa temporada aportó 34 goles y 25 asistencias en 57 partidos en todas las competiciones.

Títulos: ganó LaLiga, Copa y Supercopa con el Barcelona.

Ousmane Dembélé

Tuvo una temporada sobresaliente con el PSG: 21 goles y 8 asistencias en Ligue 1 en los 29 partidos jugados.

en los 29 partidos jugados. En Champions League, fue nombrado Jugador de la Temporada tras contribuir con 8 goles y 6 asistencias y jugar un papel clave en la victoria del PSG en la final.

Títulos: con PSG logró el histórico triplete (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League) a las órdenes de Luis Enrique.

Kylian Mbappé

En la temporada 2024-25 con el Real Madrid en LaLiga: 31 goles y 3 asistencias en 34 partidos , siendo nombrado Pichichi del campeonato.

En Champions League: 7 goles y 1 asistencia, confirmando su influencia en los partidos decisivos.

, confirmando su influencia en los partidos decisivos. Total: 38 goles y 4 asistencias en las dos competiciones más exigentes del mundo.

en las dos competiciones más exigentes del mundo. Fue además Bota de Oro europea 2025 , reconocimiento que premia al máximo goleador de todas las ligas del continente.

Títulos: Supercopa de Europa y Copa Intercontinental con el Real Madrid.

Mohamed Salah

En la temporada 2024-25 se coronó con el Liverpool campeón de Premier League, destacando por ser líder en goles y asistencias. Fue elegido Jugador del Año por la PFA (Premier League).

Sus cifras: 29 goles y 18 asistencias en la Premier League como temporada destacada.

¿Quién merece el Balón de Oro 2025?

Nunca llueve a gusto de todos. El curso pasado, el entorno del Real Madrid consideró que el Balón de Oro debía terminar en su vestuario. Vinícius es el que recibió la campaña mediática a su favor, aunque estuvo a un nivel muy similar al de sus compañeros Bellingham o Carvajal, si bien no está a la altura de lo esperado cuando juega con Brasil. Finalmente se supo que el trofeo a mejor jugador del mundo iba a recaer en el español Rodri, líder del Manchester City y de la selección española. El club blanco decidió que no acudiría a la gala y todo apunta a que este curso tampoco lo harán como señal de protesta.

Rodri, con el Balón de Oro / EFE

Este curso, la campaña mediática empuja a un duelo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, con cierta ventaja para el francés, que por algo tiene más poder en París el PSG. Ganar la Champions puede pesar más que la Eurocopa para según qué votantes. También pueden tener presente la edad del extremo español a la hora de votar. A Mbappé le perjudicará, en cualquier caso, el desplante de Florentino. Este lunes por la noche saldremos de dudas.