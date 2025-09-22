¿Cuánto cuesta el Balón de Oro? Este es el valor del trofeo y el metal real del que está hecho

Esta tarde se celebra la gala de entrega del Balón de Oro, el máximo reconocimiento individual que puede recibir un futbolista. La pugna parece estar entre el crack francés del PSG, Ousmane Dembélé, y la jovencísima perla del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Pese a que se sabrá hoy quién es designado como mejor jugador del mundo, el debate sobre qué perfil debería llevárselo a casa está presente desde hace meses. Inicialmente, se consideraron claros favoritos otros nombres como el del extremo azulgrana Raphinha o el mediocampista total, Pedri, además del portugués del conjunto comandado por Luis Enrique, Vitinha, aunque poco a poco fueron cayéndose de los primeros puestos de las quinielas.

Lamine Yamal, celebrando un gol con el Barça / EP

Gane quien lo gane, no todo el mundo conoce el origen de este premio y su valor económico real, ni siquiera que no se trata de un balón de oro auténtico, sino que está hecho a partir de un elemento mucho menos costoso.

Origen del Balón de Oro

El premio se creó en 1956 por iniciativa del periodista francés Gabriel Hanot, que trabajaba en el reconocido medio 'France Football'. Al principio solamente optaban a ganarlo los jugadores europeos, por lo que muchos grandes nombres de la historia de este deporte no recibieron ninguno hasta muchos años más tarde.

El primer jugador en llevarse el trofeo fue el jugador inglés del Blackpool FC, Stanley Matthews, con 41 años, en reconocimiento por su carrera. A partir de 1995, empezaron a entregarlo sin discriminar entre los europeos y de otras partes del mundo, aunque debían jugar en ligas europeas para conseguirlo.

A partir del 2007 se abrió a todas las competiciones del mundo y se convirtió en el verdadero reconocimiento en el mundo del fútbol. Ya en 2010, la FIFA se unió a 'France Football' y eliminó su premio al Jugador del Año, dando paso a que las votaciones las decidieran periodistas, entrenadores y capitanes de selección. El matrimonio duró hasta 2016, cuando la FIFA decidió apartarse y crear el trofeo The Best.

Los jugadores de Portugal, con Cristiano a la cabeza, levantan el título de campeones de la Liga de Naciones / AP

La rivalidad Leo Messi - Cristiano Ronaldo ha dotado de mucho reconocimiento al premio en los últimos tiempos. La pugna entre el argentino y el portugués dejaron una etapa dorada para el premio, repartiéndose el galardón entre 2008 y 2023, con la expeción de los reconocimientos a Luka Modric (2018) y Karim Benzema (2022). Difícilmente volverá esta generación a ver otro duelo similar entre los que probablemente sean dos de los cinco mejores jugadores de la historia. Que cada uno ponga el orden como quiera contando con los Maradona, Pelé o Di Stéfano.

El siguiente cambio llegó en 2018 al incorporar la versión femenina del Balón de Oro. Las barcelonistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí se llevan repartiendo el premio desde 2021, aunque para la presente edición se espera que finalice este dominio azulgrana con el posible reconocimiento a la jugadora del Arsenal, Mariona Caldentey, también catalana y exjugadora culé.

Precio del Balón de Oro

El galardón no es de oro, aunque sí que tiene un baño de este metal. En realidad la pelota está compuesta de latón, un material mucho más barato que el oro, y la base es de cristal, con un peso total de 7,2 kilos. Mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho.

De tener que entregar cada año un premio creado con oro, el coste del mismo ascendería considerablemente y podría convertirse en algo imposible de llevar a cabo. Gracias a que está fabricado con latón su coste se sitúa entre los 3.000 y los 3.500 euros, según la fuente, reduciendo así su precio y haciendo posible su condición anual.