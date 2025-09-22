Bordalás: "Lo dicho por Ferran es una falta de respeto"

Ninguno de los dos ex del Valencia CF, Ferran Torres y José Bordalás, se mordieron la lengua tras el Barcelona - Getafe que cerró anoche la quinta jornada de la Liga. Los catalanes se impusieron por tres goles a cero, dos de ellos, obra del delantero de Foios.

Como protagonista de la velada, nuevamente en el Johan Cruyff, campo que no cuenta con el mínimo de aforo que marca la reglamentación para partidos de la máxima categoría en España, el atacante valenciano fue elegido MVP, y le tocó hablar en el pospartido.

En su valoración del encuentro, Torres mandó un recado al Getafe. "Sabíamos que iba a ser un partido duro. Muchas veces ellos -el Getafe- no proponen nada, intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión... pero lo hemos encarrilado bien", dijo el internacional español, quien no llegó a coincidir con José Bordalás en el Valencia CF, ya que fue vendido al Manchester City en el verano de 2020, un año antes del desembarco del técnico alicantino en Mestalla.

Después, en la sala de prensa, fue inevitable la pregunta al entrenador sobre lo que había dicho nada más acabar el partido el futbolista en los micrófonos de DAZN. Bordalás respondió con claridad y contundencia. Calificó lo dicho por Ferran como "una falta de respeto", y añadió: "Es una opinión muy ventajista, puesto que la diferencia son 1000 millones. El Barcelona es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto. Pueden jugar a combinar, a hacer contras... a lo que quieran. Obviamente, hay una diferencia muy grande".

Bordalás habla con números en la mano

"He oído hablar de estilos y demás, el estilo son 1000 millones de diferencia", reiteró el míster del 'Geta' en el mismo canal en el que se había pronunciado Ferran Torres. Mientras el valor de plantilla del FC Barcelona, según datos de 'Transfermarkt' es de 1100 millones, el del Getafe se queda en 115 millones. Cabe recordar que los azulones vivieron un mercado repleto de problemas y con la imposibilidad de inscribir nuevos fichajes hasta consumar la venta de Christantus Uche al Crystal Palace.

Lo cierto es que el pospartido llegaba 'calentito' por lo sucedido sobre el verde de Sant Joan Despí. Antes del descanso, un empujón sin el balón en juego de Raphinha a Diego Rico encendió los ánimos. Los jugadores del Getafe pidieron la amarilla para el brasileño, que hubiese supuesto la expulsión, ya que había sido amonestado previamente en el minuto 32. La acción concluyó con Bordalás muy molesto, y viendo él la cartulina.

En lo deportivo, como de costumbre, el Getafe intentó jugar un partido incómodo para el rival, con marcajes intensos, aunque el Barcelona continuó con su estado de finura mostrada ante el Valencia, y en el minuto 62 todo terminó de decidirse con el tercer tanto de la noche, anotado por Dani Olmo. A la postre, los madrileños cometieron 16 faltas por las nueve de los catalanes.