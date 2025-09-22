Ferran Torres, a ritmo de David Villa y Ronaldo Nazario

Ferran Torres ha arrancado la temporada igual de bien que la finalizó la anterior. El futbolista valenciano del Barcelona bate récords a ritmo de goles. Este domingo volvió a ser determinante para su equipo con un doblete al Getafe en el Johan Cruyff que le permite disparar sus registros realizadores y ponerse a la altura de algunas de las leyendas del club azulgrana.

El ex del Valencia igualó contra los de Bordalás los 48 goles que marcó David Villa con el Barcelona con un porcentaje de eficacia muy similar, tal y como reflejaba Fran Martínez en la red social 'X'. Ferran ha sido capaz de marcar 48 goles en 8.220 minutos (1 gol cada 171 minutos), mientras que el Guaje llegó a los 48 con 7.915 minutos (1 gol cada 165 minutos).

Ferran también alcanzó este domingo a otro de los mítos del fútbol mundial como Ronaldo Nazario. El valenciano superó los 47 tantos que había anotado Ronaldo Nazario con el Barcelona. Sus números crecen igual que su impacto en el equipo: ya acumula cinco dobletes con el Barcelona (Getafe, Atlético, Borussia Dortmund, Viktoria Plzen, Osasuna) y dos tripletes (Betis y Valencia).

“Lo dije siempre: puedo ser titular en el Barcelona. Aprovecho cada oportunidad. Y vendrán más”, aseguró a la finalización del partido a los micrófonos de DAZN, reivindicando sus números con el MVP del partido en las manos. “A seguir trabajando y consolidándome como el delantero. Lo bueno es que voy creciendo, voy madurando”, añadió Ferran.

A uno de Mbappé

Ferran se mete de lleno en la lucha por el galardón de máximo goleador de LaLiga con cuatro tantos en cinco jornadas. El azulgrana se sitúa a solo uno del delantero del Real Madrid Mbappé. Actualmente es el 'killer' del Barça con cuatro dianas (Mallorca, Levante y Getafe por partida doble). Está más tiburón que nunca.