Dembélé besa el Balón de Oro en la madurez de su carrera

Diez años le ha costado a Ousmane Dembélé confirmar algunos pronósticos que le apuntaron como un potencial ganador del Balón de Oro cuando irrumpió con estrépito en el mundo del fútbol. Lo ha conseguido alcanzada su madurez profesional, cumplidos ya los 28 años, después de firmar una temporada excepcional, respaldada por la Champions League del Paris Saint Germain, el único título de mérito ante la falta de oposición en las competiciones francesas.

Dembélé firmó 35 goles y 14 asistencias en su segunda campaña en el Parque de los Príncipes, reeducado futbolística y tácticamente por Luis Enrique, que ha sabido manejar al imprevisible delantero, capaz de generar interjecciones de asombro y decepción sucesivamente.

No faltó, sin embargo, un episodio de crisis entre ambos cuando el entrenador le castigó por incumplir “de manera grave sus obligaciones” y que, con el tiempo se transformó en una decisión trascendental en la carrera de Dembélé, que firmó la campaña de su vida. Su llamada al escenario a las 11 de la noche, en el culmen de la gala, lo corroboró.

Ousmane Dembélé recibe el Balón de Oro. / Thibault Camus / AP

Sólo Dembélé estaba en disposición de batir la sólida candidatura de Lamine Yamal, que se presentó en París con los 18 goles y las 25 asistencias que ayudaron a conquistar tres títulos con el Barça (Liga, Copa del Rey y Supercopa), a los que añadió uno con España (la Liga de las Naciones) después de su consagración el verano anterior con la Eurocopa. Era un nombre al que seguir desde entonces y que ha sido fácil de encontrar a menudo en las crónicas periodísticas y en los vídeos de los highlights.

Lamine Yamal había anunciado que volvería a París. Después de codearse con la élite en su primera invitación a la gala en 2024, se marchó con el premio Raymond Kopa al mejor jugador joven -otro récord histórico de precocidad- y el octavo lugar en el Balón de Oro. Vio de lejos el brillo de la ansiada esfera -”todos los jugadores tenemos ese objetivo, lo tengo en mente”, confesó- y se propuso elevar su esfuerzo para conquistarla. Habría sido, de nuevo, el más joven en lograrlo, batiendo el listón que estableció Ronaldo Nazario, que tenía 21 años y 92 días al ser elegido en 1997. Con 18 años y 71 días, todavía, el delantero de Rocafonda dispone de un amplio margen de tiempo para rebajar ese registro.