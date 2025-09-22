Póquer de victorias valencianas en LaLiga para la historia

Cuatro equipos de la Comunitat Valenciana ganaron este fin de semana en la quinta jornada de LaLiga, un póquer de victorias que se produjo por tercera vez en la historia en Primera División.

El triunfo cosechado este domingo por el Elche ante el Oviedo (1-0) en el Martínez Valero con un gol de André Silva se unió a los conseguidos el sábado por el Levante en Girona (0-3), por el Villarreal ante el Osasuna (2-1) y por el Valencia ante el Athletic (2-0).

Esta coincidencia tan solo tiene dos precedentes, el último en la campaña 2021/2022 y el primero en el curso 2014/2015. En ambas ocasiones, como sucede ahora, los cuatro representantes eran Valencia, Villarreal, Levante y Elche.

Renato Veiga felicita a Luiz Júnior tras la victoria ante Osasuna del Villarreal / LaLiga

Otros dos precedentes

En la última jornada de la temporada 21/22 se impusieron el Valencia y el Elche como locales al Celta (2-0) y Getafe (3-1), respectivamente, mientras que el Levante derrotó al Rayo por 2-4 y el Villarreal venció al Barcelona por 0-2.

La primera vez que se produjo este hecho, jornada 22 de la 14/15, el Villarreal se impuso al Granada (2-0), el Levante goleó al Málaga (4-1), el Elche se deshizo del Rayo (2-0) y el Valencia hizo la propio a domicilio con el Espanyol (1-2).

La presente campaña es la séptima en la que coinciden cuatro equipos de la Comunidad Valenciana en la máxima categoría del fútbol español. El fútbol valenciano contó, por primera vez, con cuatro equipos en Primera en la temporada 1945/46 y fueron Valencia, Castellón, Alcoyano y Hércules.

Los levantinistas se felicitan tras el gol final de Koyalipou al Girona / LaLiga

Tárrega y Hugo Duro chocan las manos tras imponerse por dos a cero al Athletic el sábado / Francisco Calabuig

Hubo que esperar 65 años para que esta circunstancia se repitiera y en la temporada 2010/2011 otros cuatro conjuntos se vieron las caras en Primera, en esa ocasión fueron Valencia, Villarreal, Levante y Hércules.

No tardó mucho tiempo en volver a darse esta situación y en los cursos 2013/2014 y 2014/2015 coincidieron otros cuatro representantes: Valencia, Villarreal, Levante y Elche. Más recientemente, estos mismos cuatro equipos, volvieron a coincidir en Primera durante dos campañas: 2020/2021 y 2021/2022.