Así son los cuatro equipos valencianos según una IA rusa

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, un usuario de 'X' publica en su perfil el anuncio de LaLiga de una televisión rusa fabricado con IA y el resultado es cuanto menos curioso. En el citado 'spot', la inteligencia artificial del país del este de Europa representa a cada uno de los 20 equipos del campeonato nacional y los cuatro equipos valencianos quedan especialmente alucinantes.

El murciélago valencianista

Por lo que a la representación valencianista respecta, la IA dibuja a un murciélago verdaderamente fornido que alza el puño en alto mientras tiene una ciudad a sus espaldas y en la luna se proyecta el escudo del Valencia CF. Una imagen épica y cargada de 'agresividad' para lanzar al equipo a la batalla.

El Valencia CF según la IA rusa / SD

Una 'granota' lista para la batalla

En cuanto al Levante UD no se queda atrás. La IA rusa dibuja una 'granota' totalmente equipada con atuendo bélico y una especie de lanza con fuego en una de sus puntas. En la armadura luce el escudo levantinista y a sus espaldas se puede ver el oceanogràfic. Épico detalle.

El Levante UD según una IA rusa / SD

Un submarinista amarillo

En cuanto al Villarreal CF, la inteligencia artificial rusa ha tirado del apodo del Submarino para construir su identidad en el spot. En el vídeo se puede ver como un equipado submarinista amarillo sale a la superficie mientras el 'aparato' se sumerge. Está listo para la misión.

El Villarreal CF según la IA rusa / SD

La dama de Elche

Madrid todavía no la ha devuelto, pero la IA rusa tiene claro que la dama de Elche pertenece a los ilicitanos. Y así ha representado al equipo franjiverde, con ella engalanada con la camiseta, mirándose en un espejo y empleando la 'Senyera' en forma de capa.