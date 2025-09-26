El vestuario de Osasuna se vuelca con Rubén García

Poco antes del Osasuna-Elche corresponiente a la jornada seis que se disputó este jueves en El Sadar, el club navarro informaba que Rubén García, quien apuntaba a la titularidad según han informado varios medios especializados en información rojilla, se ausentaba de la convocatoria por "motivos personales".

El club no ha informado de los motivos por los que el futbolista valenciano fue baja, pero sobre el terreno de juego Osasuna dejó varias imágenes de apoyo hacia uno de los pesos pesados del vestuario. Antes de comenzar el partido, que concluyó con empate a uno tras un gol sobre la bocina del Elche, plantilla y cuerpo técnico posó con una camiseta de Rubén García. Durante el partido, el autor del gol rojillo, Víctor Muñoz, mostró la camiseta del '14' a El Sadar, que aplaudió a su jugador, el gesto y al propio Rubén García.

MADRID, 25/09/2025.- El delantero del Osasuna, VÃ­ctor MuÃ±oz (izda), celebra con sus compaÃ±eros el primer gol conseguido durante el partido de la jornada 6 de Liga que disputan este jueves ante el Elche CF en el estadio El Sadar en Pamplona. EFE/JesÃºs Diges / Jesús Diges

Una figura querida por todos

Rubén García es uno de los pesos pesados del vestuario y una figura querida por todos, igual que lo fue en el vestuario del Levante y en el del Sporting de Gijón. Un líder respetado allá donde ha jugado y al que todos esperan de vuelta lo antes posible.