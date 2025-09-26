Xabi: "Espero un ambiente potente en el Metropolitano"

Xabi Alonso compareció en la sala de prensa para analizar el derbi que enfrentará este sábado a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano a partir de las 16:15 horas. El donostiarra comenzó hablando de los que espera encontrarse en el estadio rojiblanco: "Es un derbi que tiene un ambiente especial, una emocionalidad muy importante. Es un partido muy bonito y esperamos un ambiente potente en el Metropolitano que nos haga jugar con buena energía y con calidad". El técnico blanco elogió a su colega en el banquillo rival, Diego Pablo Simeone, del que dijo lo siguiente: "Lo que ha hecho Simeone estos 14 años en el Atlético es muy muy importante. Yo estoy empezando, me gusta ir poco a poco. No me pongo una meta tan a largo plazo".

Un Atlético que no deja de evolucionar

Sobre el pleno de victorias y la posibilidad de acercarse a los récord de puntuación en la Liga, Alonso prefirió ser cauto: "Es muy complicado y cada partido es muy difícil de ganar. Llevamos pleno y en algunos nos ha costado mucho. Hay que ser constantes en el rendimiento. Cuanto más nos eduquemos para salir activados a cualquier campo, más nos ayudará a ganar muchos partidos. No hay que relajarse nunca". Respecto al Atlético dejó la siguiente reflexión: "El Atlético ha cambiado bastante la plantilla. Cada año va evolucionando y ha hecho cambios inteligentes con jugadores buenos y van a poder aspirar a todo. Va a ser un partido exigente en lo táctico y se va a jugar a un ritmo muy alto porque ellos son muy exigentes".

Xabi habló de la sensación de visitar con el Real Madrid el Metropolitano, cosa que ya ha hecho antes con el Leverkusen: "Es diferente ir al Metropolitano con otro club que con el Real Madrid por la rivalidad sana. La clasificación ahora no dice mucho y estoy seguro que el partido va a ser complicado, apretado. Habrá que trabajarlo porque es un partido muy exigente el que vamos a jugar mañana". El vasco se mostró satisfecho con la evolución del equipo: "Estamos haciendo bastantes cosas bien, pero hay que seguir reforzando esa buena línea. Cuanto más podamos ser impredecibles con el balón y más flexibles, mejor. No tener una sola forma de atacar. Tenemos la capacidad táctica, técnica y física para jugar de diferentes formas en ataque, pero sin balón hemos dado pasos adelante y eso no lo podemos perder".

También se refirió a algunos jugadores en concreto como Mastantuono, del que afirmó que "tiene muchísimas cosas buenas para su edad. Haber llegado hace un mes y poco a un club grande y a un país nuevo no es fácil y adaptación ha sido muy buena. Me gusta lo competitivo que es, su energía, ese gen competitivo es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo. Todos han recuperado bien, no hay tocados y mañana decidiremos quién será titular". De Belligham comentó que "es un centrocampista ofensivo que puede participar en la elaboración y en la finalización. Tiene esa gran capacidad para abarcar mucho campo, tenemos que ser inteligentes para que sea desequilibrante. Ahora va a empezar y trataremos de aprovechar su flexibilidad y variabilidad en el juego. Jude no es estático". Y terminó hablando de Vinícius y del recibimiento que tendrá en el Metropolitano: "No hay que alejarse de lo que ha pasado, hay que centrarse en el verde y en las armas del Atlético. Vinicius es un jugador fundamental para nosotros. Me gusta verle sonreír".

Elogios a Busquets

Y concluyó dedicando unas palabras a Sergio Busquets, que ha confirmado su retirada del fútbol: "Felicitarle por toda la carrera que ha tenido. 'Busi' ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección. Como compañero en el centro del campo nunca me confundió porque es uno de esos jugadores que sustenta a un equipo. Es generoso, trabajador e inteligente en la toma de decisiones. No era el más rápido en el césped, pero sí era el más rápido de cabeza. Siempre estaba un metro por delante. Por eso ha tenido esa carrera brillantísima. Que disfrute los partidos que le quedan".

