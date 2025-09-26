Sutil zasca de Quique Sánchez Flores a Vinicius

Quique Sánchez Flores sabe de fútbol. Es evidente. El que fuera jugador del Valencia CF (y entrenador) o Real Madrid durante más de 300 partidos es una voz autorizada para opinar sobre la actualidad de, por lo menos, estos clubes. Sin equipo como entrenador desde que dejó el Sevilla FC hace poco más de un año y a la espera de otro proyecto que le convenza, cuenta por cientos los encuentros dirigidos desde el banquillo. Por el momento, sigue colaborando con programas deportivos en diferentes medios de comunicación.

Este jueves, sin ir más lejos, participó en 'El partidazo de Cope', donde habló de la actualidad con Juanma Castaño. Y en dicha conversación no podía faltar la presencia de Vinicius. Quique alabó el buen hacer de Xabi Alonso en el banquillo madridista: "Xabi Alonso lo está haciendo muy bien con Vinicius porque le está exigiendo".

Poco después, ya con la sombra del Balón de Oro y toda la polémica que rodea al Real Madrid al respecto desde que la temporada pasada se impusiera Rodri a Vinicius en la votación, Quique echó más leña al fuego.

Vinicius, fuera del quinteto

"En el fútbol español tenemos a 5 de los 10 mejores jugadores del mundo: Pedri, Mbappé, Lamine, Julián Álvarez e Isco, que es un poco de poesía mía".

André Almeida puja por un balón con Isco / EFE

El excanterano del Valencia CF siempre fue una debilidad para Quique Sánchez Flores y lo colocó por encima de Vinicius a pregunta de Juanma Castaño, pero también de otros como Bellingham o Raphinha.