IMED Hospitales realiza los reconocimientos médicos de los principales clubes deportivos

IMED Hospitales ha reafirmado este verano su compromiso con la salud y el deporte, realizando los reconocimientos médicos de los clubes a los que patrocina en distintas disciplinas deportivas. Estas pruebas forman parte de los servicios incluidos en los acuerdos de colaboración y tienen como objetivo garantizar un control riguroso del estado de salud de los deportistas antes del inicio de la temporada 2025/2026.

En el hospital IMED Valencia, ubicado en Burjassot, junto con IMEDUCV, se llevaron a cabo los reconocimientos médicos al Valencia CF, tanto del primer equipo masculino como del femenino. Además, también se realizaron los exámenes a jugadores del Villarreal CF. Ambos clubes, referentes de la Primera División española y de alcance internacional, confían en la experiencia y en la tecnología de IMED para velar por la salud de deportistas de élite y de máxima competición. Este respaldo evidencia la preparación del grupo hospitalario para atender las exigencias del más alto nivel deportivo.

En el hospital IMED Levante (Benidorm), los jugadores del Eón Balonmano Alicante pasaron sus controles médicos previos a su participación en la Liga ASOBAL, primera división de balonmano, competición en la que debutarán esta temporada.

La plantilla del Eón Balonmano Alicante en las instalaciones del hospital IMED Levante. / SD

Por su parte, en el hospital IMED Elche se realizaron los chequeos al Atticgo Balonmano Elche, tanto en su equipo masculino como en el femenino, consolidando la colaboración con uno de los clubes referentes de la máxima categoría nacional.

En IMED Alcoy, los reconocimientos médicos correspondieron a los futbolistas del CD Alcoyano y el CD Eldense, dos de los equipos más representativos del fútbol alicantino.

Jugadores del Alcoyano a las puertas de IMED Alcoy / SD

Asimismo, en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta en Murcia se llevaron a cabo las pruebas médicas del Real Murcia CF, un histórico del fútbol español con una larga trayectoria en competiciones profesionales.

IMED Hospitales con el deporte

Estos chequeos periódicos forman parte de los servicios incluidos en los acuerdos de patrocinio. Permiten garantizar la seguridad, el rendimiento deportivo y la prevención de posibles lesiones o complicaciones, reafirmando el papel de IMED Hospitales como aliado sanitario de los clubes y sus deportistas en todas las categorías.