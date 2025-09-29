Valencia CF - Real Oviedo: Nueva hora y cómo ver el partido en directo

El Valencia CF y el Real Oviedo ya conocen cuándo disputarán su partido de Liga EA Sports correspondiente a la jornada 7, el cual debe cerrar dicha fecha del calendario. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga ya han comunicado oficialmente el aplazamiento del partido, puesto que ha sido reprogramado para este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

La alerta roja meteorológica que comunicó AEMET el pasado domingo ha provocado que el partido sea cambiado de día, evitando desplazamientos innecesarios de miles de aficionados valencianistas de fuera del 'cap i casal' a Mestalla. De hecho no ha sido hasta este lunes a primera hora de la tarde cuando se ha hecho oficial la decisión de aplazar el partido.

Hugo Duro después de marcarle al Getafe / Francisco Calabuig

En el plano deportivo, el Valencia CF llega al partido en una línea positiva de resultados después de la goleada frente al FC Barcelona. El equipo de Carlos Corberán se sobrepuso venciendo al Athletic de Bilbao en Mestalla y la pasada jornada, se quedó con la miel en los labios, tras recibir el empate del Espanyol in extremis.

Por su parte los carbayones buscarán algo positivo de su visita a Mestalla tras caer contra el FC Barcelona. Los asturianos tan solo han sumado una victoria en Liga y necesitan empezar a sumar unidades para escapar de la zona caliente de la tabla.

Redacción SD

¿Fecha y dónde ver en directo el Valencia CF - Real Oviedo, en directo?

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la 7ª jornada de Liga a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de Movistar LaLiga TV BAR 2. Además de la APP y la web oficial de la plataforma, este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar (Dial 55) como en Orange (Dial 113).

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Valencia CF - Real Oveido de este martes 29 de septiembre a las 20:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo desde las 19:00 horas.