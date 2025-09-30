El CTA admite que Koke no debió jugar ante el Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros admitió este martes en un comunicado que Koke, jugador del Atlético de Madrid, debió ser expulsado ante el Rayo Vallecano en la jornada 6 de liga y, por lo tanto, no debió haber disputado el encuentro ante el Real Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano el pasado sábado.

Para el CTA, el centrocampista del equipo del Cholo Simeone debió ser expulsado por agarrar del cuello a Augusto Batalla, guardameta del Rayo Vallecano.

"En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que había en dicho conflicto y lo rápido que sucede. El árbitro identifica al jugador infractor pero no aprecia en su totalidad la jugada y por eso solo lo amonesta", se explica en el documento audiovisual que publicó la RFEF.

No supieron aplicar el VAR

"El VAR duda en intervenir porque no se produce lesión ni el portero tiene que ser atendido. Finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión sería la expulsión del jugador del Atlético".

En el archivo, también se explicaron acciones del derbi madrileño. El conjunto blanco reclamó una segunda tarjeta amarilla para el delantero noruego Alexander Solrloth.

"En este caso, el jugador rojiblanco se acercó a los aficionados pero con el único objetivo de celebrar el gol sin que, a juicio del árbitro, dicha celebración pudiera generar problemas de seguridad. Sólo se abrazó con un pequeño grupo de ellos y volvió al terreno de juego rápidamente. La decisión del árbitro de no amonestar se ajusta a la norma. No procede la amonestación", apuntaron.

Acierto en la amarilla de Güler

Por último, se analizó la jugada en la que el turco Arda Güler cometió penalti ante con 2-2 en el marcador: "Al intentar disputar un balón aéreo, golpea el balón con su bota e impacta en la cabeza de un rival, que quería jugar. El arbitro señala penalti y amarilla al considerarse temeraria".

Arda Güler, ante el Atlético de Madrid / Europa Press

"El jugador del Real Madrid asume un riesgo y, aunque golpea el balón, el contacto posterior es claramente temerario. La interpretación del árbitro fue correcta, tanto en la señalización del penalti como en la amonestación, por temeraria", finalizó el vídeo.