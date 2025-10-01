Primer partido como titular de Ansu Fati

Ansu Fati marchó este verano a Monaco en búsqueda del potencial que una vez mostró en el FC Barcelona y en la Selección Española. Su historial de lesiones y su rendimiento las últimas temporadas no incitaban a la ilusión, pero parece que, el todavía joven español, comienza a asentarse a su nuevo equipo. Adi Hutter, entrenador del AS Monaco, trazó un plan tras su fichaje, no tenía prisa por darle minutos y no fue hasta la jornada 5 hasta que Ansu pudo vestir de rojiblanco.

Resurgir del "Ave Fénix"

Desde su vuelta a los terrenos de juegos ha resurgido como el "Ave Fénix" y tras dos años sin ver portería, son ya cuatro sus goles con el AS Monaco. El primer partido del delantero fue en la dura derrota en Champions League ante el Brujas por 4-1, contó con menos de 30 minutos y pudo hacer el único gol de su equipo. Tres días después gozó de sus primeros minutos en la Ligue 1, aunque no fue titular, marcó dos goles en cuestión de 45 minutos. En la jornada 6 de liga tampoco fue titular, ya que el técnico todavía no le veía preparado y Ansu respondió con un gol de penalti en el último minuto.

Primer gol de Ansu Fati con el AS Monaco / EFE

Partido ante el Manchester City

Ansu no se enfrenta a un cualquiera en su primer partido como titular. El jugador cedido por el FC Barcelona se mide ante una de las mejores defensas de la competición, Rubén Días y Gvardiol, y ante uno de los favoritos a llevarse la "orejona", el Manchester City. Ambos equipos vienen con una dinámica completamente opuesta. Los citizen ganaron en la jornada 1 al Napoles, actual campeón del Scudetto, por 2-0, mientras que los franceses fueron goleados por el Brujas.