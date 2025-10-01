Un Athletic mermado por las bajas visita Dortmund en busca de su primera victoria europea

La derrota del pasado sábado en el Estadio de la Cerámica (1-0) extendió la mala dinámica del equipo vasco. Son seis los partidos que el Athletic acumula sin vencer. Cinco derrotas, cuatro en LaLiga EA Sports y una en el encuentro de Champions League ante el Arsenal, y un empate constituyen el complicado tramo que está atravesando el equipo dirigido por Ernesto Valverde, que esta noche visita el Signal Iduna Park con el objetivo de redimirse y sumar su primera victoria en la máxima competición europea.

Casi cuatro mil athleticzales, un total de 3.800, acompañarán al equipo bilbaíno en la casa del Borussia Dortmund, donde el equipo español no lo tendrá nada fácil. El Signal Iduna Park es uno de los estadios más imponentes de Europa. En su grada sur, conocida como el 'Muro Amarillo', se reúnen más de 25 mil fans que constituyen una de las aficiones más reconocidas del fútbol europeo.

Un Athletic mermado por las bajas

El cuadro que lidera el 'Txingurri' Valverde no atraviesa un buen momento. El equipo llega a este partido con el objetivo de intentar dejar atrás el fatídico mes de septiembre, en el que no han conseguido sumar ninguna victoria, con un buen resultado ante el conjunto alemán.

Para ello, el técnico cacereño no podrá contar con varias de sus piezas clave. En la parcela ofensiva, destaca por encima del resto la baja de Nico Williams que, pese a que cada día está más cerca de poder volver a pisar el verde tras su lesión muscular, no ha podido llegar en plena forma a este duelo. Además, ni Berenguer, que sufre moslestias en su pie derecho, ni Robert Navarro, forman parte de la convocatoria del equipo vasco.

Beñat Prados, que ha sido operado recientemente tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, Unai Egiluz, que atraviesa la misma lesión, y Yeray, que cumple sanción tras su polémico caso de dopaje, son los futbolistas que completan la lista de bajas del cuadro bilbaíno.

El buen estado de forma del Dortmund, otra de las claves

La reciente dinámica del Athletic y el estado ed forma de su plantilla no son los únicos contratiempos ante los que tendrá que remar el equipo que lidera Ernesto Valverde. Y es que el Borussia Dortmund es uno de los equipos más en forma de Europa en este momento. De las cinco grandes ligas, los amarillos forman uno de los ocho equipos que siguen invictos en la presnete temporada junto al Bayern, el FC Barcelona, el Crystal Palace, la Atalanta, el Cremonese, el Elche CF y la Juventus.

El cuadro alemán es segundo en la Bundesliga con 13 puntos en cinco jornadas tras cuatro victorias y un empate. Además, en la primera fecha de la Champions League, el equipo dirigido por Niko Kovac sumó un punto tras un empate in-extremis ante la Juventus (4-4).