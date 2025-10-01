Barça y PSG se enfrentan sin el Balón de Oro

El FC Barcelona recibe al vigente campeón de la Champions League, el PSG, en la segunda jornada de la competición. Ambos equipos llegan tras vencer su primer encuentro contra Newcastle y Atalanta, respectivamente y como máximos favoritos a llevarse la "orejona". El conjunto de Hansi Flick recibirá a Luis Enrique en Montjuic, en lo que puede ser el último partido de los culés antes de regresar al Spotify Camp Nou.

Raphinha y Nuno Mendes en el último encuentro entre el Barça y el PSG / EFE

Bajas

Lamine Yamal está de vuelta para el partido, pero no por ello la lista de lesionados en Barcelona es corta. A la ya conocida baja de Ter Stegen se suma la de Joan García, primera opción del técnico alemán. Szeszney volverá a vestirse de corto en un momento importante como ya lo hizo la pasada temporada. Hansi Flick ha mostrado máxima confianza sobre el polaco en la rueda de prensa previa al partido, "Es jugador del Barcelona, está preparado. Repito lo que dije el sábado, ganamos tres títulos con él. Está preparado. Y tanto".

Gavi y Fermín, aunque con lesiones de diferente gravedad, se perderán el encuentro de esta noche. El último en la lista de lesionados es Raphinha, que deja un lugar libre a Rashford para continuar ganándose la confianza del equipo.

En el PSG la enfermería no está tan llena, pero los jugadores lesionados son de gran importancia en el sistema de Luis Enrique. El primero de ellos es el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que sufrió una lesión en el muslo en la tercera jornada de la Ligue 1. Désiré Doue, revelación del equipo la pasada campaña, también arrastra problemas musculares y no ha viajado a Barcelona. El último jugador lesionado es Marquinos, baja sensible del capitán y líder del equipo.

Posibles XI

Once probable del Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Lewandowski.

Once probable del PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaïre-Emery; Lee, Mayulu y Barcola.