Fede Valverde se pronuncia acerca de su relación con Xabi Alonso

Las últimas horas de Fede Valverde no han sido nada fáciles. En la rueda de prensa previa al choque de Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, el uruguayo fue preguntado por la posibilidad de formar desde el carril derecho como consecuencia de las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. "No nací para jugar de lateral" pronunció el '8' merengue.

Sus palabras no sentaron bien en el entorno blanco. Valverde apenas disputó un minuto y su actitud en la banda fue cuestionada, ya que en el estadio se observó que mientras que el resto de futbolistas que partían como suplentes se juntaron para hacer rondos, al uruguayo se le vio lejos de sus compañeros, sentado en el banquillo.

Julián Álvarez controla la pelota ante Fede Valverde durante el partido de liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid / Sergio Pérez / EFE

Pese a que Alonso aseguró que la suplencia del uruguayo fue una decisión previa a las palabras del segundo capitán blanco en la comparecencia previa al encuentro, en la capital saltaron las alarmas. Es por ello que Valverde ha querido calmar las aguas publicando un 'comunicado' en sus redes sociales.

"Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

El centrocampista uruguayo comienza reiterando su malestar por su rendimiento reciente, un hecho que ya evidenció en la rueda de prensa que originó todo este revuelo. "Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste", ha reconocido el futbolista.

El '8' del Real Madrid también ha recalcado su compromiso con el club, reconociendo que ha llegado a jugar hasta lesionado: "De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", ha esclarecido Valverde.

"Tengo una buena relación con el entrenador"

En el mensaje, Fede también ha querido acallar los rumores que ponían en duda su relación con Xabi Alonso, afirmando que tiene buena relación con el técnico merengue. "Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", ha señalado.

Hasta el momento, el uruguayo ha sido uno de los futbolistas con más protagonismo en la plantilla, con un total de 656 minutos en ocho partidos, siete de LaLiga EA Sports y uno de Champions League. Veremos si su suplencia en Almaty fue un caso excepcional o verdaderamente sus palabras han afectado al cuerpo técnico blanco.