El Rayo, obligado a acortar las medidas del Estadio de Vallecas por seguridad

A menos de 24 horas para el debut europeo del Rayo Vallecano en la Conference League ante el KF Shkëndija, el equipo vallecano se ha visto obligado a reducir las medidas de su feudo, el Estadio de Vallecas, en casi tres metros. Este hecho se debe a que el verde no cumplía con las exigencias de seguridad impuestas por el reglamento de la UEFA.

Ha sido esta misma tarde, en el último entrenamiento de preparación del encuentro que tendrá lugar este jueves 2 de octubre a partir de las 18:45 horas, cuando se ha dado a conocer esta noticia entre la afición rayista. Ha sido la Cadena COPE la que ha informado acerca de este hecho, e incluso ha podido ilustrarlo con imágenes.

La distancia con la grada, motivo del recorte

La distancia del verde con la grada ha sido la causa que ha derivado en que el Rayo Vallecano haya tenido que reducir en casi tres metros la distancia del terreno de juego. Y es que, el reglamento de la institución encargada de regular las competiciones europeas exige que la distancia mínima que debe haber entre el césped y la gradería es de 3 metros.

El club madrileño ha tenido que reinventarse para poder disputar mañana el primer encuentro de su historia en competiciones europeas. Tras imponerse en la fase previa ante el Neman Grodlo bielorruso, por 0-1 en la ida y 4-0 en el choque de vuelta, la afición franjirroja disfrutará mañana oficialmente la participación de su equipo en esta competición.

Pero para ello, la entidad vallecana ha reducido 130 centímetros de campo en cada una de las dos bandas para adaptarse a las imposiciones de la UEFA. Por su parte, el largo no se ha visto afectado y seguirá manteniendo sus 100 metros de extensión.