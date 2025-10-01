Premio al valenciano Aarón Escandell tras su MVP de Mestalla

El portero valenciano del Real Oviedo, Aarón Escandell, ha renovado su contrato hasta 2027... justo un día después de su gran actuación en Mestalla. Es, para muchos, uno de los mejores porteros de Primera División en estos momentos. Atraviesa el mejor momento deportivo de su carrera y ante el Valencia CF lo volvió a demostrar deteniendo un penalti decisivo. El Oviedo disfruta de él y lo seguirá haciendo al menos otra temporada más pues su renovación hasta 2027 es un hecho.

La prolongación de la vinculación del guardameta llega por alcanzar los objetivos marcados, según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA: 50 partidos con el Oviedo. Aarón firmó el pasado verano con la difícil tarea de suplir el vacío dejado por Leo Román. Lo hizo con creces conviertiéndose en uno de los héroes del ascenso. Se comprometió por 2 temporadas con una más opcional si llegaba a los 50 partidos.

Aarón ya ha disputado 52 encuentros, contando el playoff, por lo que su contrato queda ampliado hasta 2027 con las mismas condiciones que tenía en el momento del ascenso. Existe alguna duda de si se tratarían de 50 choques de Liga, en cuyo caso los cumplirá si no hay nada raro contra el Espanyol en 2 semanas, pero todas las partes dan al portero por renovado.

Lágrimas en Mestalla

Al final del choque en Valencia, Aarón, uno de los porteros en lo que va de campeonato, rompió a llorar sobre el césped de Mestalla, en una encuentro especial para él por jugarse cerca de su casa. El meta explicó en los micrófonos de Dazn las razones de sus lágrimas. "Primero porque es una recompensa, al duro trabajo, nos lo merecíamos, siempre competimos. Era una situación difícil. Y lo segundo por el trabajo de ser portero. Es difícil, no siempre puedes jugar y la recompensa que puedes tener con momentos así compensa y mucho", indicó el valenciano.