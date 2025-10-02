El Barça todavía no pisa el Camp Nou: jugará también en Montjuïc contra el Olympiacos en la Champions

De repente, al Barcelona se le han quitado las prisas. Una vez cerrado el ejercicio económico de la temporada 2024-25 (con 17 millones de euros en pérdidas), sin poder contabilizar todavía los asientos VIP, sin la Licencia de Primera Ocupación que tiene que otorgarle el Ayuntamiento de Barcelona, y viendo que el estadio de Montjuïc se llena hasta la bandera (50.207 espectadores en la derrota frente al PSG), lo conveniente ahora, parece ser, es seguir tal y como está.

Informó este jueves el club azulgrana que el partido del próximo 21 de octubre frente al Olympiacos se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys, por lo que la UEFA, que ya había anunciado que dicho encuentro se jugaría en el Spotify Camp Nou, tendrá que corregirse.

"El club continúa trabajando en los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", argumentó el Barcelona en un comunicado en el que añadió que está tratando de resolver las deficiencias de seguridad detectadas por el cuerpo de Bomberos y que, por ahora, impiden que la entidad azulgrana haya recibido el visto bueno para abrir su estadio. El pasado 23 de septiembre, el Ayuntamiento señaló que se habían observado defectos en el recorrido de evacuación, por un incumplimiento de la anchura de la vía de salida, además de detectarse barandillas que no alcanzaban la altura exigida o "escaleras mal acabadas".

La postura de la UEFA

El Barça, en cualquier caso, ya ha debatido esta semana que quizá la idea de reabrir el Camp Nou con un aforo para 27.000 espectadores (Tribuna y Gol Sur), lo que comprende la fase 1A, no le merezca tanto la pena. Además, la UEFA no le permite jugar partidos de Champions en esas condiciones ante la imposibilidad de sectorizar a la afición rival. Así, el club azulgrana pretende ahora reabrir cuando tenga los permisos correspondientes de reapertura de la fase 1B (es decir, con el lateral a punto y un aforo para 45.000 personas.).

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, compartió precisamente quehaceres con Joan Laporta en el palco de Montjuïc durante el encuentro frente al PSG de este miércoles.

Con todo, el Barcelona no quiso precisar dónde jugará su próximo partido de Liga como local, contra el Girona el próximo 18 de octubre. Dicho partido era una de las muchas fronteras que se había marcado el club para su regreso a casa, pero cada vez gana más fuerza la idea de intentarlo ya con 45.000 personas de cara al fin de semana del 23 de noviembre, con la visita del Athletic Club. Es decir, a una semana de cumplirse un año de que el Barça prometiera regresar al Camp Nou con los fastos del 125 aniversario de la entidad.

