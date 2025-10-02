La temporada 24/25 del Levante es una demostración de absoluta resiliencia. De cómo quitarse los complejos y los miedos, alimentados por el dolor y el sufrimiento de años anteriores, para resurgir de sus cenizas y crear uno de los hitos que marcan la historia de una entidad centenaria. No es la primera vez que el club se antepone a obstáculos de gran dimensión, pero su vuelta a la élite le ha manifestado que es capaz de superar cualquier adversidad. Nadie le puso entre los candidatos para el ascenso hasta que en Burgos culminaron un trayecto cuya línea de meta registró 79 puntos y la condición de equipo más autoritario de la categoría. Ahora el desafío es distinto. Si en Segunda era ser de los mejores, con el anhelo de alcanzar la recompensa por la que suspiran todos sus integrantes, en Primera el reto pasa por sobrevivir. No obstante, nada es imposible en Orriols. Los ‘granotes’ están listos para quedarse en el lugar que se merecen.