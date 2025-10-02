Guía de LaLiga 25/26
La temporada 2025/2026 de LaLiga EA Sports no será una más para el fútbol valenciano. La Comunitat cuenta este curso con cuatro equipos en la élite con los merecidos ascensos de Levante UD y Elche CF, siendo la autonomía con más representantes en Primera División junto a la Comunitad de Madrid. Un curso ilusionante para un Villarreal CF que ha confeccionado una plantilla para asentarse entre los cuatro primeros y disputar la Champions League. Por su parte el Valencia CF tiene la tarea de olvidar los fantasmas del descenso y mantener la línea ascendente que tuvo el equipo con la llegada de Carlos Corberán. Mestalla anhela Europa y con tantas plazas de acceso es el momento de que la plantilla dé un salto de calidad. Por último Levante UD y Elche CF disfrutarán de su regreso a máxima categoría, arropados por dos aficiones volcadas con sus equipos. Tanto Julián Calero como Eder Sarabia insistirán en la idea que les ha dado el éxito para no ponérselo sencillo a ningún rival con vistas a mantenerse otro curso entre los mejores.
Valencia CF
Carlos Corberán es la gran esperanza para escapar de la 'zona Meriton' en la que está instalado el equipo durante los últimos años. Seis temporadas consecutivas sin competiciones europeas es el precio a pagar por la gestión de Peter Lim. Después de una reestructuración en la dirección deportiva con la incorporación del CEO de Fútbol Ron Goulay, el Valencia afronta una nueva campaña con un giro visible en su política de fichajes, pero sin un objetivo claro definido más allá de la salvación. Nadie en la cúpula del club se atreve a pronunciar la palabra ‘Europa'. Una falta de exigencia contra la que está obligado a luchar el entrenador, la plantilla y por supuesto el mejor activo: Mestalla.
Levante UD
El Levante aterriza en Primera con automatismos consolidados: circulación veloz, transiciones afiladas y presión alta contextual. Equipo valiente que activa costados y segunda línea. Ambición, oficio y descaro juvenil para competir sin complejos. Clave: sostenibilidad defensiva y eficacia en los metros finales para traducir juego en puntos.
Villarreal CF
El Villarreal combina talento joven y jerarquía para mandar con balón sin perder verticalidad. Construcción paciente, laterales profundos y presión tras pérdida como sello. El Submarino busca asentarse en la zona alta de Primera, con canteranos que empujan y una columna vertebral de experiencia. Objetivo: competir cada semana, crecer en datos de área y sostener su identidad reconocible.
Elche CF
¿Quién dice que el Elche CF no puede ser la gran revelación de la temporada en Primera División? El conjunto franjiverde, tras un trabajado y meritorio ascenso la temporada pasada, regresa a la élite del fútbol español con un bloque sólido y la ilusión de convertirse en uno de los equipos de moda. El Martínez Valero quiere que su Elche mantenga la solidez en su estadio y firme la permanencia lo más pronto posible. ¿Soñar? Soñar es gratis en la ciudad de las palmeras. Dos largas temporadas en la locura de la categoría de plata, LaLiga Hypermotion, han curtido tanto al conjunto franjiverde como su afición, que afronta esta vez el reto de la Primera División con más madurez y oficio para conseguir el objetivo. El proyecto ilicitano ha desatado la ilusión.
Valencia C.F
EL EQUIPO
ENTRENADOR
Corberán afronta con ambición su segunda temporada al frente del banquillo del Valencia. El de Cheste ha contado con capacidad de influencia en la confección de la plantilla y tiene muchas esperanzas depositadas en este nuevo curso después de los buenos resultados del año pasado certificando la permanencia y lanzado al equipo en la clasificación en una segunda vuelta de LaLiga 'nivel Europa'. Su obsesión es crecer y ser un equipo más competitivo.
FICHAJES
El Valencia cerró el mercado de fichajes con 16 salidas y 8 nuevas incorporaciones con el objetivo de potenciar el nivel competitivo del equipo. Ron Gourlay acometió una obligada renovación de plantilla con peso de Corberán en la toma decisiones. El equipo se ha reforzado con futbolistas en propiedad y con experiencia como Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic, Dani Raba y Copete. También han llegado tres futbolistas cedidos: Julen Agirrezabala, Largie Ramazani y Lucas Beltrán. Además, volvió Eray Cömert. Aunque para ‘refuerzos’, los renovados Javi Guerra, Diego López y César Tárrega.
UD LEVANTE
EL EQUIPO
La temporada 24/25 del Levante es una demostración de absoluta resiliencia. De cómo quitarse los complejos y los miedos, alimentados por el dolor y el sufrimiento de años anteriores, para resurgir de sus cenizas y crear uno de los hitos que marcan la historia de una entidad centenaria. No es la primera vez que el club se antepone a obstáculos de gran dimensión, pero su vuelta a la élite le ha manifestado que es capaz de superar cualquier adversidad. Nadie le puso entre los candidatos para el ascenso hasta que en Burgos culminaron un trayecto cuya línea de meta registró 79 puntos y la condición de equipo más autoritario de la categoría. Ahora el desafío es distinto. Si en Segunda era ser de los mejores, con el anhelo de alcanzar la recompensa por la que suspiran todos sus integrantes, en Primera el reto pasa por sobrevivir. No obstante, nada es imposible en Orriols. Los ‘granotes’ están listos para quedarse en el lugar que se merecen.
ENTRENADOR
Calero aterrizó en el Ciutat en 2024 con la etiqueta de técnico ‘amarrategui’ debido a sus etapas en Burgos y en Cartagena, donde construyó sus plantillas desde las fortalezas defensivas que les ofrecía. Pese a ello, en Orriols se convirtió en tendencia mediante un fútbol atrevido, ofensivo y vertical que le llevó al ascenso. Cambió su identidad, ante la falta de recursos, en Primera metiendo más hombres en defensa, pero, a la que tuvo las herramientas necesarias, volvió ‘al ataque’.
FICHAJES
El Levante regresó a la élite del fútbol español por la puerta grande, siendo el mejor equipo de la Segunda y ascendiendo en calidad de campeón. Pese a ello, que el nivel de exigencia en Primera sea cada vez más alto obligó a realizar un número elevado de altas y bajas en la plantilla. Ambos apartados superaron la decena en un verano donde los granotas se movieron, pese a sus limitaciones, como pez en el agua. No obstante, la guinda a un mercado que se considera notable en Orriols reside en dos nombres: Carlos Álvarez y Etta Eyong. La permanencia de uno y la llegada del otro marcarán la diferencia.
VILLAREAL C.F
EL EQUIPO
En este siglo XXI, el Submarino amarillo se ha convertido en uno de los grandes clubes de la Liga. Además, esta temporada se presenta idónea para volver a demostrarlo con un nuevo paso hacia delante tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Hace mucho que el Villarreal dejó de ser un modesto. De hecho, su margen en el Fair Play Financiero -más de 173 millones de euros- es el más poderoso de la competición tras los del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Por ello, en el mercado ha podido apostar fuerte para reemplazar con garantías varias ventas y la meta pasa, al menos, por repetir la próxima campaña entre la élite de la Liga de Campeones.
ENTRENADOR
Marcelino toma las riendas del Villarreal por tercera temporada, en esta su segunda etapa como técnico amarillo. El asturiano es una garantía para hacer que el equipo compita en cada partido y termine entre los mejores de la liga española. Pese a los cambios en el grupo, el entrenador tiene la virtud de hacer que los jugadores comprendan rápidamente los automatismos de su 4-4-2. Tras su paso por València, reúne la experiencia necesaria en la Champions.
FICHAJES
La aparición del Villarreal en el tercer lugar del ranking de gasto en fichajes, por detrás de Atlético (176 millones) y Real Madrid (168), muestra la ambiciosa apuesta del club presidido por Fernando Roig. Los amarillos han invertido 102 millones tras ingresar 108. Las ventas millonarias de Baena (42), Pino (30) y Barry (30) -y otras bajas- han sido perfectamente reemplazadas con 10 refuerzos aplaudidos por afición y crítica: Mikautadze (31 millones), Renato Veiga (24,5), Moleiro (16), Mouriño (10), Buchanan (9), Oluwaseyi (8), Tenas (2,5), Thomas Partey (libre) y los cedidos Rafa Marín y Solomon.
ELCHE CF
EL EQUIPO
ENTRENADOR
A los mandos de la nave franjiverde se mantiene Éder Sarabia, que viene de ser uno de los entrenadores revelación la temporada pasada y en la 2025/26 quiere doblar la apuesta consiguiendo lo mismo en Primera División. El técnico vasco no le teme a las alturas y apostará también en la élite por ese fútbol atractivo y valiente que ya son señas de identidad del Elche CF. El ‘qué’ es lo más importante para Sarabia, pero nunca renunciando al ‘cómo’.
FICHAJES
Las salidas de jugadores como Nico Fernández o Nico Castro han sido golpes duros para el aficionado franjiverde, pero la dirección deportiva ha completado un trabajo en el mercado de fichajes que, como mínimo, es ilusionante. Iñaki Peña ha llegado al Martínez Valero para ser el guardián de la portería, mientras que Víctor Chust da un salto de calidad a la rotación de los centrales. Adrià Pedrosa, Héctor Fort y Léo Pétrot quieren ser motos en los carriles y tanto Federico Redondo como Martim Neto darán equilibrio al centro del campo de Éder Sarabia. Para el ataque, Germán Valera, que ya estuvo cedido en Elche el segundo tramo de la temporada pasada, y Dianganga, son dinamita. ¿Y los goles? los goles correrán a cargo de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, tres refuerzos de lujo para la punta de lanza.
Elaborar una previsión de lo que va a ser la Liga Hypermotion es como escribir la sinopsis de una película de Cristopher Nolan. La Segunda División española no se rige por las leyes de la lógica, más bien todo lo contrario, un curso más será uno de los campeonatos más apasionantes del mundo por su igualdad, por el elevado número de marcadores sorprendentes que se dan cada jornada y por la dificultad para consensuar los dos-tres grandes favoritos al ascenso, ya que desde los recién descendidos hasta los clubes históricos tienen entre ceja y ceja subir a Primera División, pero el tren con destino a la élite solo tiene tres plazas disponibles y habrá una lucha encarnizada por conseguir un billete, sobre todo teniendo en cuenta que el último se consigue en una fase de promoción a la que llegar como tercer clasificado garantiza más bien poco. Esta competición merece más la pena disfrutarla que entenderla.
CD CASTELLÓN
EL EQUIPO
Después de asentarse en la Segunda División del fútbol español tras una dura travesía por categorías de ‘barro’ del fútbol español, el CD Castellón afronta esta campaña con la ambición de dar el salto a objetivos más ambiciosos y dar guerra en la lucha por ser una de las sorpresas del campeonato. De la mano de Bob Voulgaris, su proyecto y un estadio de Castalia entregado a la causa, los albinegros quieren dar un paso más en la recuperación de su histórico status en la élite. Con Álex Calatrava como gran baluarte y Salva Ruiz como líder dentro del campo, el conjunto de La Plana buscará practicar un fútbol dinámico, vistoso… y que se traduzca en resultados.
ENTRENADOR
A pesar de las grandes expectativas generadas por su sello de autor y por la buena primera vuelta, Johan Plat fue destituido por la vía rápida. El banquillo, por definir su inquilino definitivo, estará comandado de forma interina por un Pablo Hernández que comprende mejor que nadie los valores de la entidad castellonense y cuyo sueño no es otro que ser su técnico. Apostará por practicar un buen juego, tener la pelota y tejer una comunión con la grada total que se convierta en sinónimo de éxito.
FICHAJES
El mercado de fichajes castellonense fue una absoluta locura, un cambio de cromos casi total en la plantilla albinegra. Quince futbolistas abandonaron Castalia y llegaron otros 15, casi un equipo nuevo para tratar de dar un salto en las ambiciones colectivas y mucha fe puesta en que Adam Jakobsen se convierta en el ‘hombre gol’ del equipo tras pagar cerca de dos millones.
Guía de LaLiga 25/26
Equipos valencianos (Primera Femenina)
Resumen LIGA F
El fútbol femenino sigue creciendo imparable más aún después del gran papel de España en la Eurocopa, demostrando el nivel de las jugadoras española. El Levante UD, un clásico del fútbol femenino, será el único representante de la Comunitat Valenciana ene sta 2025/2026 en la máxima categoría. Las granota arrancan con nueva capitana en el banquillo, la brasileña Emily Lima, con la que aspiran a volver a asomarse a la zona alta de la clasificación y vivir con menos apuros que el curso anterior. Una Liga en la que, de nuevo, el gran objetivo será terminar con la hegemonía del FC Barcelona o por lo menos recortar la distancia. El Dux Logroño y el Alhama CF son los dos equipos que se unen a la competición tras el ascenso del pasado curso.
LEVANTE UD FEM
EL EQUIPO
Duele ver a uno de los históricos del fútbol femenino coquetear con el descenso, pero fue la realidad que le tocó vivir al Levante UDF en la 24/25 tras quedarse a un golpe de suerte de entrar en Champions en la última fecha de la 23/24. La fuga de, entre otras, dos referentes como Alba Redondo y María Méndez quiso ser contrastada con un proyecto renovado, con fichajes como Ivonne Chacón, Teresa Mérida o María Molina, y la contratación de Roger Lamesa tras sus buenos años en el Granada. Pese a ello, un mal inicio de curso, y las derrotas en enero ante Valencia y Deportivo de La Coruña, que se convirtieron en rivales directos, obligaron a prescindir del técnico catalán. Tras el aterrizaje de Ángel Saiz al banquillo en febrero, y con el hito que supuso vencer al Barça en el Johan Cruyff, la reacción y el alivio de la salvación terminó llegando. Ahora el deseo es el de no pasar tantos apuros.
ENTRENADOR
A pesar de que Ángel Saiz logró la permanencia que, por momentos, pareció inalcanzable, el Levante decidió darle las llaves de su banquillo a una entrenadora con peso a nivel internacional. Emily Lima, tras entrenar a las selecciones de Perú y Ecuador, y dirigir en diferentes clubes de Brasil, llegó al histórico Levante Femenino con una mentalidad que casa con los ideales de la entidad levantinista: apuesta por la cantera, solidez defensiva y protagonismo con balón.
FICHAJES
El Levante Femenino, otra vez, se tuvo que reinventar a un mercado cargado de salidas significativas. Futbolistas de peso como Paula Fernández, Ángela Sosa, Emma Holgrem o Estela Carbonell dejaron ‘tocada’ una plantilla que, en los últimos días de la ventana de transferencias, presenció cómo el Chicago Stars FC pagó la cláusula de medio millón de euros de su máxima goleadora (11 goles) el curso pasado: Ivonne Chacón. Pese a ello, el club, en el último día de mercado, se rehizo firmando a tres atacantes: Daniela Castellanos, Pierina Núñez y Naolia Traoré. Objetivo: no dejar caer a un histórico.
Guía de LaLiga 25/26
Equipos valencianos (Segunda Femenina)
Resumen de Liga F Moeve
La Primera Federación, segunda categoría femenina del fútbol nacional, ha arrancado dando muestras de elevada competencia que aguarda en busca del anhelado ascenso. El primero subirá de modo directo y la segunda plaza se la disputarán en Playoffs segundo, tercero, cuarto y quinto. El Valencia CF y el Villarreal CF parten en el grupo de favoritos en busca de un lugar en la élite en la próxima temporada. Los filiales, aunque sin opciones de ascenso, aumentan la dificultad de una competición en la que también serán candidatos equipos como el Alavés, el Fundación Albacete, el Cacereño, el Lleida o el Real Betis, rival que la pasada campaña bajó junto a las valencianistas. Bajo estas premisas, la temporada se presenta apasionante a lo largo de 26 jornadas y tres eliminatorias. Las que no puedan subir a la Liga F tendrán que luchar por evitar las tres últimas posiciones, las del descenso.
Valencia CF femenino
El Valencia CF Femenino arranca la temporada en la Primera Federación Iberdrola 2025-26 con el firme objetivo de regresar a la Liga F Moeve después del sonrojante descenso del curso pasado. El conjunto blanquinegro inicia un nuevo curso con la obligación conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.
Villarreal CF
El Villarreal Femenino afronta una temporada ilusionante con el objetivo inicial de la permanencia en Primera Federación después de las urgencias del año pasado, pero con la firme ambición de no marcarse límites como equipo y llegar lo más arriba posible de la tabla a base de compromiso, unión y trabajo.
VALENCIA FEMENINO
EL EQUIPO
El Valencia CF Femenino arranca la temporada en la Primera Federación Iberdrola 2025-26 con el firme objetivo de regresar a la Liga F Moeve después del sonrojante descenso del curso pasado. El conjunto blanquinegro inicia un nuevo curso con la obligación conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Para ello, el club ha apostado en el banquillo por Mikel Crespo, profesional con amplia experiencia en el fútbol femenino, y ha impulsado una auténtica renovación en la plantilla. La dirección deportiva dio la baja a jugadoras importantes durante el verano y transformó el equipo con hasta tres incorporaciones.
ENTRENADOR
Mikel Crespo Aguilar (Galdakao, 29 de octubre de 1991) es el entrenador elegido para devolver al Valencia Femenino a la élite del fútbol español. Se trata de un técnico con experiencia y una destacada trayectoria en el fútbol femenino en España que conoce la categoría. De hecho, bajo su dirección el Deportivo Alavés Gloriosas consiguió el ascenso a la máxima categoría en la 2020-21. En 2023 asumió el banquillo del Fundación Albacete en Primera RFEF.
FICHAJES
El equipo está totalmente renovado con respecto al que consumó el descenso. La dirección deportiva ha transformado por completo la plantilla con hasta trece incorporaciones. Las caras nuevas con Jana Xin Henseler, Marina Llacer, Lena Pérez, Celia Fernández, Nazareth Martín, Gema Climent, Leyre Monente, Amanda Mbadi, Andrea Recio, Danielle Marcano, Claudia Ferrato, Rebecca Elloh y Tere Morató. Además, Marta Mascarell y Esther Gómez de la Academia, han pasado a tener ficha A. Las capitanas y las encargadas de liderar el vestuario son Pauleta Sancho, Yasmin Mrabet, Marina Martí y Sara Tamarit.
VILLAREAL FEMENINO
EL EQUIPO
El Villarreal Femenino afronta una temporada ilusionante con el objetivo inicial de la permanencia en Primera Federación después de las urgencias del año pasado, pero con la firme ambición de no marcarse límites como equipo y llegar lo más arriba posible de la tabla a base de compromiso, unión y trabajo. El club ‘groguet’ ha dado continuidad al proyecto y ha apostado por el entrenador de la casa que certificó 'in extremis' la salvación el curso pasado: Jordi Ferriols. Como dice el técnico, la "temporada es muy larga" y puede pasar de todo. La receta está clara: No sufrir y a partir de ahí, crecer.
ENTRENADOR
J ordi Ferriols (Vila-real, 16 de diciembre de 1999) renovó este verano como técnico del conjunto amarillo por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2027. Cogió las riendas del equipo a principios de febrero de la pasada temporada relevando en el banquillo a Virginia García. Hasta ese momento, ‘Ferri’ ejercía como analista del primer equipo femenino, desarrollando toda su carrera como entrenador en los distintos equipos femeninos de la cantera 'grogueta'.
FICHAJES
Lejos de desmantelar el equipo y empezar de cero, el Villarreal CF ha apostado por dar continuidad al proyecto deportivo de la mano de Jordi Ferriols en la dirección del equipo. El club ha mantenido una parte importante del bloque de la temporada pasada con jugadoras clave como 'Lauris' Rodríguez. Además, la entidad 'grogueta' ha hecho un esfuerzo en el mercado y ha reforzado el equipo con hasta nueve incorporaciones: María Macías, Marta Estupiñán, Marta Moleiro 'Martuka', Sara Medina, Mar Segarra, Laura Martín, Rocío García, Albeta y Gigi. Lucía Gómez es la capitanía y auténtica líder del vestuario.