El regalazo de David Villa a Ferran Torres

Todo un lujo y un regalazo de David Villa a Ferran Torres. Todo sucedió al acabar el encuentro de Champions League del FC Barcelona contra el PSG. David Villa, habitual comentarista en estos encuentros, compartió unos minutos con el de Foios, que se llevó a casa un regalo muy especial: una camiseta de la final del Mundial de España 2010 de manos del propio exjugador del Valencia CF.

Pero no fue el único que se llevó un regalo y es que el Guaje dejó claro que su hijo es un gran amante del fútbol también, y de Ferran Torres. La pasada temporada el de Foios le regaló su camiseta para el pequeño de los Villa pero en esta ocasión Luca también tuvo premio: Ferrán regaló la camiseta de Pedri. "Es lo que tiene tener un hijo aficionado al fútbol", bromeó Villa, que hablando del regalo y el potencial de Torres, dijo: "Espero que Ferran Torres pueda batir mi récord de goles con España. Sería muy feliz". Continuó elogiando personalmente a Torres, añadiendo: "Ferran es un jugador maravilloso. Un gran ser humano".

Buen momento de Ferran

El gesto fue más que simbólico: celebraba la creciente influencia de Torres tanto en el club como en la selección. El jugador valenciano ya había dejado huella en el partido, abriendo el marcador en el minuto 19 tras un centro preciso de Marcus Rashford. A pesar de que el Barcelona finalmente cayó 2-1 ante el PSG, la inteligencia de Torres en los movimientos y su constante amenaza en el último tercio del campo destacaron, demostrando por qué es una figura clave en el ataque del Barcelona y de la selección española.