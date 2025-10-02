A Vinicius le comen la tostada: Batacazo en su cotización

Vinicius Junior ha sido uno de los grandes perdedores en la última actualización del portal estadísitico Transfermarkt. El valor de mercado del brasileño ha caído por segunda vez consecutiva. Como su posicion en el ranking del Balón de Oro (del 2º al 16º). El jugador del Real Madrid ha rebajado su cotización en 20 millones menos (150 millones) por detrás de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos con 180 M. Un revés más para un jugador de capa caída que pierde brillo y protagonismo en el club blanco desde la llegada del francés y desde que el aparato mediático de Florentino Pérez ya no le protege tanto..

Vinicius y Mbappé, durante el Atlético-Real Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

Con la temporada lanzada ya en las principales competiciones del mundo, Transfermarkt actualizó ayer valor de mercado de los jugadores a lo largo del planeta. Dentro de esas revisiones hoy es el turno de LaLiga, donde 166 futbolistas sufren variaciones. Entre todos ellos destaca el argentino Franco Mastantuono, que es el gran triunfador que sube 20 millones de euros, hasta los 50 M€. Lamine Yamal se mantiene como MVP con 200 M€, escoltado por los madridistas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos con 180 M€. Por el contrario, el propio Vinicius Junior y el azulgrana Gavi son los grandes perdedores, tras ceder ambos 20 M€.

Laura Poblete, la nueva novia de Vinícius / SD

"Devaluación"

El brasileño, que encadena dos devaluaciones, se sitúa ahora en 150 M€, su tasación más baja desde diciembre de 2023. Vinicius ha perdido parte de su estatus desde que no ganó el Balón de Oro hace un año. También en el campo. Además, con el cambio de entrenador, se ha renovado la jerarquía en el Real Madrid y el extremo tiene ahora un papel más secundario que antes. Todo ello ha provocado una devaluación”, detalla Blaseio.