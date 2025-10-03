Grimaldo y Ferran Torres mantienen la 'Senyera' en la Selección

La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es una de las grandes novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.

Desde el plano de la Comunitat Valenciana, destaca la ausencia de jugadores de cualquiera de los cuatro equipos valencianos en Primera división. Ni Valencia, Levante, Elche ni Villarreal, conjunto que está compitiendo este curso en la Liga de Campeones. El pabellón valenciano, de hecho, queda limitado al lateral izquierdo Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) y el delantero Ferran Torres (FC Barcelona).

Sin descanso para Lamine Yamal, a pesar de las polémicas con el Barcelona

De la Fuente prescinde de Morata y no regresa, tras caerse de la última convocatoria por un problema físico, Fabián Ruiz, dos futbolistas importantes desde la llegada al cargo del seleccionador que sí mantiene en la convocatoria a Lamine Yamal. Tras disputar dos partidos con el Barcelona, una vez recuperado de la lesión que sufrió en la última ventana de partidos con la selección española, la joven estrella de 18 años no recibe descanso y estará en Elche y Valladolid en los partidos de clasificación al Mundial.

Con las bajas por lesión respecto a la última convocatoria de Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Nico Williams, De la Fuente no convoca a ningún jugador sin experiencia con la absoluta y recupera a jugadores que ya fueron internacionales. Para el lateral derecho cita a Marcos Llorente, en el centro del campo vuelve a contar con Pablo Barrios y regresa tras lesión Álex Baena, examarillo, como Samu en la delantera.

El regreso del ex del Villarreal Yeremy Pino

También vuelve a la selección española tras ser citado y no disputar por molestias los dos primeros partidos de clasificación, con pleno de triunfos español, Yeremy Pino. De la Fuente sostiene la presencia de Jorge de Frutos, un ex del Levante y el jugador que fue llamado en su lugar hace un mes.

La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 11 de octubre en el estadio Martínez Valero de Elche y, tres días después, el martes 14, recibirá a Bulgaria en el Nuevo Zorrilla de Valladolid. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

Esta es la lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

Centrocampistas

Rodri (Manchester City/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Dani Olmo (Barcelona)

Delanteros

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Lamine Yamal (Barcelona)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Mosquera, Yarek y Chema Andrés, en la sub-21

Por otro lado, la presencia valenciana en la selección sub-21, tanto por lugar de nacimiento de los convocados como por los clubes de procedencia, se limita a los exvalencianistas Yarek Gasiorowski, Cristhian Mosquera, además del ex del Madrid, hoy en el Stuttgart y formado en el Levante UD Chema Andrés.

A continuación, la lista del seleccionador David Gordo para los dos encuentros del parón de octubre, el amistoso del día 10 contra Noruega y el encuentro clasificatorio para el Europeo de la categoría del próximo martes 14 contra Finlandia.

Defensas: Álex Jiménez (Bournemouth), Iván Fresneda (Sporting Club), Jacobo Ramón y Alex Valle (Como), Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV), Simo Keddari (Al-Arabi SC) y Rafael Obrador (Benfica).

Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart), Marc Bernal (Barcelona), Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Hazem), Gerard Hernandez (Al-Arabi SC), Pau Prim (Al-Sadd).

Delanteros: Eliezer Mayenda (Sunderland), Ángel Ortiz (Real Betis), Sergio Rodelas (Granada), Matías Fernández-Pardo (Lille), Marc Guiu (Chelsea) y Gonzalo García (Real Madrid)