De la Fuente convoca a Lamine y reprende a Flick: "Fue seleccionador, pensé que tendría empatía"

Lamine Yamal lidera la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos partidos de España en este parón de octubre. El extremo del Barça está presente en una lista muy condicionada por las lesiones (Nico Williams, Carvajal, Gavi, Fermín, Fabián...) y en la que destaca la ausencia del capitán Álvaro Morata, que todavía no ha marcado con el Como esta temporada. También la inclusión de Marcos Llorente y Pablo Barrios, dos futbolistas que están rindiendo a gran nivel en el Atlético.

La presencia de Lamine Yamal viene marcada por la polémica del último parón. El crack del Barça jugó los dos partidos, aunque no completos, y posteriormente estuvo ausente en cinco citas con su club. En ese contexto, Hansi Flick acusó a De la Fuente de "no cuidar a los jugadores", denunciando que Lamine ya se había ido a la convocatoria con España con molestias físicas. El joven extremo regresó el pasado fin de semana contra la Real Sociedad y el seleccionador le ha incluido en esta citación.

El mensaje de De la Fuente a Flick

Casi la mitad de preguntas que ha tenido que contestar De la Fuente han versado sobre esta cuestión, para su disgusto. No quiso centrar su comparecencia en el conflicto con Lamine, pero sí quiso mandarle un recado a Flick: "No hay ningún conflicto con Hansi. Me quedé sorprendido con esas manifestaciones, porque él ha sido seleccionador y pensé que él tenía empatía hacia otros seleccionadores. Sabe cómo nos comportamos, eso es lo que me sorprendió".

No hay ningún conflicto con Hansi. Me quedé sorprendido con esas manifestaciones, porque él ha sido seleccionador y pensé que él tenía empatía hacia otros seleccionadores Luis de la Fuente — Seleccionador nacional

Ha estimado que esta es un tema que "está cuarto o quinto plano" para él y ha querido dejar claro que "Lamine no refirió ninguna molestia" antes del primer partido. Sí las tuvo tras ese primer choque en Bulgaria, pero el seleccionador las ha enmarcado en la dinámica habitual del fútbol: "Yo en 18 años de profesional no jugué nunca sin molestias".

Luis de la Fuente, seleccionador nacional. / Rodrigo Jimenez / EFE

De la Fuente ha querido zanjar la polémica, ligada también a la lesión que sufrió Nico Williams en el anterior y que le ha impedido volver a jugar con el Athletic, explicando que los dos extremos "jugaban en sus clubes cuando vinieron". "Si está jugando en su club, asumirán esos supuestos riesgos que pueda haber. Pues aquí exactamente igual. Aquí el que viene lo hace porque está sano y apto para jugar".

Novedades y ausencias

Además de Llorente y Barrios, regresan a la convocatoria de 26 futbolistas Samu Aghehowa y Álex Baena, ambos lesionados en septiembre. Se mantienen en la citación Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez, las dos grandes sorpresas de la última lista del seleccionador. Sobre los jugadores del Atlético, De la Fuente ha ensalzado que "están muy finos y haciendo una fantástica temporada" y que "siempre han estado en el radar".

La convocatoria Porteros : Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Defensas : Marcos Llorente, Pedro Porro, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

: Marcos Llorente, Pedro Porro, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Centrocampistas : Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri González, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios y Aleix García.

: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri González, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios y Aleix García. Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Yéremi Pino y Samu Aghehowa.

El seleccionador también ha comentado las dos ausencias más llamativas. De Fabián Ruiz ha explicado que tiene "una lesión muscular" tras jugar el miércoles contra el Barça y sobre el capitán Álvaro Morata ha dicho que "sigue siendo muy importante para la selección y lo será en el futuro", pero que para estos dos partidos ha valorado que "hay otros jugadores que nos aportarán otras cosas".

Entre las ausencias, destaca también la de Nico Williams. El extremo del Athletic cayó lesionado frente a Turquía y todavía no ha reaparecido con su club. Dani Carvajal también se pierde los dos partidos tras la lesión que sufrió en el derbi madrileño, que le dejará de baja hasta finales de este mes.

Morata sigue siendo muy importante para la selección y lo será en el futuro Luis de la Fuente — Seleccionador nacional

Tampoco, claro, está Gavi, quien se sometió a una artroscopia que reveló una lesión en el menisco que le mantendrá alrededor de cinco meses de baja; ni Joan Garcia, quien, ahora lesionado, sigue sin debutar con la absoluta. Fermín López tampoco llega a tiempo, aquejado de una lesión muscular.

Los dos partidos

La selección afronta en este parón dos partidos en suelo español. El sábado 11 recibirá a Georgia en el Martínez Valero de Elche y el martes 14 se enfrentará a Bulgaria en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Dos compromisos a priori muy asequibles, los que más de la fase de clasificación, que deberían dejar el pase al Mundial 2026 prácticamente sellado.

En septiembre, el equipo de Luis de la Fuente brilló con dos goleadas. Un 0-3 en Bulgaria y un 0-6 en Turquía que refrendaron el excelente momento que vive España y que la coloca como una de las máximas favoritas para el torneo que se disputa el próximo verano en EEUU, Canadá y México. España lidera su grupo con 6 puntos, Georgia y Turquía tienen 3 y Bulgaria aún no ha puntuado. El primero se clasifica directamente y el segundo accede a una repesca.