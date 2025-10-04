Messi, cerca de 'fichar' a Sergio Reguilón

Sergio Reguilón vive sumergido en un tramo de su trayectoria deportiva en el que el protagonismo escasea por completo. La temporada pasada solo jugó 4 partidos con el Tottenham antes de acabar contrato con el club londinense. A pesar de su carrera en equipos como Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Manchester United o Brentford, cuyo protagonismo fue descendente con el paso de los años, es agente libre tras un verano sin pretendientes que le convencieran… hasta que el Inter de Miami ha aparecido en su camino.

Sergio Reguilón durante un partido del Tottenham / EFE

Según informó Fabrizio Romano, el lateral izquierdo está cerca de firmar por el club que preside David Beckham y que lidera sobre el terreno de juego Leo Messi. A sus 28 años, y después de un verano en el que sonó para equipos como West Ham, Everton, Sevilla o Real Sociedad, Reguilón busca un porcentaje mucho mayor de protagonismo al otro lado del Atlántico con el objetivo de reencontrarse con su fútbol.

Equipo con grandes estrellas

A pesar de dar el paso a una liga emergente como la MLS, el canterano del Real Madrid estará en un equipo donde Leo Messi es el capitán general. Sin embargo, coincidirá con otras estrellas de gran calado como Luis Suárez o Rodrigo De Paul. El futbolista español, en calidad de agente libre, podría poner rumbo a Estados Unidos con el objetivo de relanzar una trayectoria que comenzó a apagarse tras su paso por el Atlético.