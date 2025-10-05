El Alavés humaniza al Elche, que pierde el invicto

El Deportivo Alavés humanizó este domingo al Elche (3-1) en un partido en el que impuso su presión y que resolvió en cinco minutos en la segunda parte, con un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que provocó la expulsión del visitante David Affengruber.

En el tiempo añadido, André Silva recortó distancias, pero Lucas Boyé sentenció seguidamente un duelo marcado por la potencia física de los locales. El plantel ilicitano encajó la primera derrota de la temporada ante el Glorioso, que se reencontró con la victoria cuatro jornadas después.

Los locales comenzaron el duelo con un juego muy directo, con la intención de plantarse con velocidad en los dominios de Iñaki Peña, pero con el paso de los minutos el Elche fue tomando el control del balón, sin renunciar a su juego pausado a pesar de la agresiva presión del Alavés.

Los de Coudet lograron recuperar varios balones, pero no conectaron arriba. En los primeros 15 minutos los dos equipos ya habían avisado a Iñaki Peña y a Antonio Sivera. Rafa Mir lo hizo primero al contragolpe y Jonny Otto, desde lejos, obligó a despejar al guardameta del equipo ilicitano.

Esa ocasión animó al equipo albiazul, que acumuló muchos futbolistas en el centro del campo y comenzó a imponer su fútbol.

Calebe demostró su destreza en varios momentos y en una de sus internadas el Alavés estuvo muy cerca de marcar. Víctor Chust evitó en última instancia el tanto local tras varios rechaces dentro del área de un Elche, que se vio embotellado por momentos.

El Elche superó su peor momento de la primera mitad, pero apenas podía salir con claridad. Mientras, el equipo vitoriano seguía colgando balones a sus dos referencias y aunque no llegaba a tirar puerta generaba muchas dudas a su rival.

Aleix Febas fue el motor de un Elche que lo intentó, sobre todo, a través de sus carrileros al contragolpe porque no podía salir en estático ante un rival que mostró un imponente despliegue físico. Yusi apareció en varias ocasiones en la zona ofensiva y los de Sarabia se vieron obligados a defender el área con muchos hombres.

Los babazorros intentaron continuar con el guion que tan buen resultado le había dado en la primera parte y los visitantes dieron un paso adelante, pero no pudieron trenzar el juego como es habitual en ellos esta temporada.

Cuando el Alavés aflojaba en su presión, el Elche crecía y avanzaba metros con peligro.

El balón parado fue la mejor baza de los hombres del ‘Chacho’, que cambió por completo el centro del campo y seguidamente llegó el tanto del Alavés, de penalti.

El colegiado señaló la pena máxima por una mano de Álvaro Núñez tras un remate de cabeza de Nahuel Tenaglia y Carlos Vicente firmó el primer gol de una tarde que se le complicó al Elche tras una tarjeta roja directa al central austríaco David Affengruber, que derribó en el minuto 79 a Toni Martínez cuando se disponía a encarar a Iñaki Peña.

En la jugada posterior, una galopada del delantero albiazul amplió la renta del equipo local con un buen gol de Toni Martínez desde fuera del área muy ajustado al palo derecho del arquero del Elche.

La enésima cabalgada de Germán Valera provocó el gol de André Silva, que recortó distancias, aunque poco más pudo hacer el Elche, ya que Lucas Boyé rubricó el triunfo local.