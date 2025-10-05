Mbappe, Haaland y Kane: 'únicos' candidatos a la Bota de Oro

Ni dos meses han pasado desde el inicio de las ligas nacionales y ya hay tres jugadores que despuntan sobre el resto. La Bota de Oro se ha convertido, desde la marcha de Messi y Cristiano de Europa, en un premio más asequible para el resto de jugadores. Mbappe, Kane y Haaland han sido los últimos ganadores y son los tres que se encuentran liderando la carrera por ganarlo en la temporada 2025/26

Harry Kane, máximo candidato

El inglés ha sido una 'máquina' de hacer goles los últimos 10 años y a sus 32 años de edad no baja el ritmo. El Bayern de Munich domina su liga de forma abultada y su poderío sobre el resto de equipos alemanes, abre la puerta a Kane a seguir sumando en su casillero personal. Seis partidos le han bastado al delantero para alcanzar los 11 goles, una media de 1,8 goles por encuentro. En caso de seguir este ritmo batiría el récord que sustenta Messi con 50 goles en la 2011/12.

Harry Kane contra el Dinamo de Zagreb / EFE

Mbappe, estrella del Real Madrid

Tras una temporada en el conjunto blanco, Mbappe ya es la mayor amenaza del Madrid. El francés, vigente campeón de la Bota de Oro, busca revalidar su premio, logrando otro gran año individual. El encuentro entre el Real Madrid y Villarreal de la jornada 8, con gol y asistencia de Mbappe, ha situado al jugador como líder único de la competición con nueve tantos. La alta competitividad de La Liga dificulta mantener el ritmo que marca Kane en la Bundesliga, pero Mbappe ya lo logró la pasada campaña.

Haaland, el 'salvador' de Guardiola

El delantero del Manchester City ha demostrado, desde su irrupción en el fútbol profesional, ser un goleador nato. El conjunto dirigido por Pep Guardiola ya no es el favorito de la Premier League, ni tiene el mismo juego que enamoró al mundo hace unos años. Hay algo que no ha cambiado, Haaland y su capacidad goleadora. Siete jornadas han bastado al noruego para alcanzar los nueve goles y distanciarse de posibles competidores en liga.

Haaland con el Manchester City en Champions League / EFE

El fútbol es impredecible, lesiones, malas rachas o faltas de confianza por parte del entrenador y, por lo tanto, es pronto para predecir el ganador de la Bota de Oro, pero sería una sorpresa que no acabe siendo uno de estos jugadores.