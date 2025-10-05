Rodri Hernández vuelve a caer lesionado

Rodri Hernández ha caído lesionado en el partido entre Manchester City y Brentford. El internacional español se ha ido directamente al suelo en el minuto 22 y negando con resignación ha sido sustituido por Nico González. El club inglés todavía tiene que publicar el parte médico del jugador, aunque todo parece indicar que se trata de una lesión muscular. El internacional con España ha vuelto esta temporada tras estar lesionado casi un año del ligamento cruzado.

El Balón de Oro 2023/24 es la pieza más importante del equipo para Pep Guardiola. La pasada temporada los citizen vieron como la ausencia de Rodri en el campo, deshizo todo lo trabajado por el técnico los previos años. Nico González se incorporó en invierno para intentar cubrir su rol, pero no cumplió con las expectativas.

Fuera de la convocatoria

La lesión obliga a Luis de la Fuente a buscar un sustituto, ya que el seleccionador había convocado al jugador para los partidos clasificatorios al Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria. La lesión de Rodri llega en un momento de polémica entre selecciones y clubes por la sobrecarga de minutos que sufren los jugadores en los parones internacionales.