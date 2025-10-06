Resumen de la jornada 5 de Tercera Federación

Finalizada la jornada 5 del grupo VI de la 3RFEF, ya comienzan a distanciarse los equipos de la zona alta y de la zona baja. Aunque se trata de una liga con conjuntos de un nivel equilibrado, han habido resultados que han sorprendido a los aficionados.

La Nucía 0-2 Utiel

La NucÍa y el Utiel se midieron las caras en el partido inaugural de la jornada 5 del grupo VI de 3RFEF. El conjunto valenciano se llevó el partido gracias a una gran primera parte del equipo. Dos goles de Moreno y Luis Luengo pusieron el 0-2, provocando que La Nucia no pudiera soñar con la remontada. El partido, aunque no excesivamente interrumpido, acabó con 11 amarillas entre ambos equipos.

Ontinyent 4-0 Alzira

El Ontinyent partía como favorito para llevarse el partido antes del pitido inicial, aunque no con la superioridad que reflejaría el resultado final. En la primera parte el Alzira, que venía de dos derrotas seguidas, pudo mantener el 0-0 en unos 45 minutos con ocasiones para ambos conjuntos. En la segunda parte se vieron dos equipos totalmente diferentes, los locales en cuestión de nueve minutos marcaron tres goles, de los pies de García, Sanchis y Felipe. Miguel Richard puso el 4-0 en la recta final del encuentro para sacar al Ontinyent de la zona de descenso.

Ontinyent 1931 vs UD Alzira / Ontinyent 1931 CF

At Saguntino 1-0 Soneja

El Atlético Saguntino, uno de los equipos mejor posicionados en liga, recibía a la Soneja que solo había sumado tres puntos en cuatro jornadas. Aunque los locales partían como claros favoritos, no fue hasta el minuto 85 hasta que se adelantó en el marcador con gol de Moros. En el minuto 88, Marc Palomero recibió la segunda amarilla y se perderá el encuentro contra el Torellano, actual líder de la competición.

Castellonense 2-0 Jove Español

El encuentro entre el Castellonense y el Jove Español estuvo reñido hasta la recta final de la primera parte. En el minuto 40, Winstanley marcó el primero de los locales y cinco minutos después el Jove Español se quedó con uno menos tras la expulsión de Borja Iñiguez, que recibió dos amarillas en cuestión de tres minutos.

Villarreal C 0-3 Vall de Uxo

La UD Vall de Uxo dio la sorpresa de la jornada. El Villarreal llegaba como líder y pocos contemplaban un resultado que no fuera la victoria local, pero un gol tempranero de la Vall en el minuto 1 cambio las tornas del partido. Durante el resto del encuentro el Villarreal intentó dominar el juego, pero una expulsión temprana de Keita dificultó la tarea. En el minuto 80, Viñaspre aprovechó el juego adelantado de los de David Cifuentes y puso el segundo para los visitantes. Gonzalo cerraría la goleada en el minuto 84 para cerrar un partido impecable de los valencianos.

La Vall de Uxo celebrando uno de los tres goles ante el Villarreal C / UD Vall de Uxo

Crevillente 0-1 Buñol

El encuentro ente el Crevillente y el Buñol se decidiría en el minuto 85 con gol de Cervera tras un encuentro donde las ocasiones fueron escasas por parte de ambos conjuntos. El Buñol logra con la victoria posicionarse en la zona elevada de la clasificación.

Hércules B 1-0 CD Roda

El grupo VI de la 3RFEF es una de las ligas donde los equipos están más igualados. Fue el caso de la visita del Hércules B al CD Roda, que acabó con la victoria de los locales en los últimos minutos. Sánchez puso el 1-0 en un encuentro que podría haber caído decantado para cualquiera.

At Levante 1-2 AC Torrellano

El actual lider de la liga se enfrentaba al filial del Levante en un encuentro que media a dos de los favoritos por ocupar la parte alta de la tabla. El Torrellano se adelantó en el marcador con gol de Garnés en el minuto 6, aunque rápidamente fue igualado por Nacho Pérez. El resto del partido transcurrió con ocasiones para ambos equipos, aunque fueron los visitantes los que tuvieron más puntería. Raúl Ruiz puso el 1-2 en el marcador, resultado que no pudieron revertir los cambios de Álvaro del Moral.

Atzeneta 2-1 Recambios Colón

Recambios Colón viajaba a Albaida en busca de su primera victoria de la temporada. La Atzeneta se adelantó con gol de Essabbar en el minuto 5, pero los visitantes supieron mantenerse en el partido y consiguieron el empate antes del descanso. La experiencia y superioridad en el campo inclinaron la balanza para los locales que se volvieron a adelantar para romper la racha de tres derrotas seguidas.