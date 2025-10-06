Esta es la predicción de OPTA para final de LaLiga: Europa y descenso, con sorpresas

Son ocho las jornadas disputadas en lo que llevamos de LaLiga, pero ya se van observando algunas tendencias. Unas sorprenden y otras no. Que el Real Madrid y FC Barcelona iban a estar como los dos primeros clasificados es lógico. Que otros como Girona u Oviedo, ambos saliendo del pozo gracias a sus victorias ante el Valencia CF, van a estar en zonas bajas, tampoco sorprende. Lo apretado de la tabla hace que en una sola jornada todo puede cambiar.

Con todo esto y con un parón liguero por compromisos internacionales esta semana, analicemos las predicciones de OPTA en base a su inteligencia artificial y estadísticas completas.

Según la web de estadística internacional, el cuadro de Xabi Alonso tiene casi un 54% de probabilidades de llevarse el torneo, por poco más del 39% del FC Barcelona. Colocan como tercero al Atlético de Madrid (4%) y cuarto al Villarreal CF (3%). El resto de puestos europeos serían para Betis, Athletic, Sevilla y Osasuna, todos con entre un 60% y un 20% de probabilidades de conseguirlo.

Xabi Alonso, abrazando a Marcelino / Europa Press

Los tres equipos que descenderán

Los puestos de descenso estarán disputados, pero en estos momentos OPTA apunta a que el Girona será el farolillo rojo a final de temporada con un 57% de probabilidades de descender, mientras que el Real Oviedo ronda el 51% y el Real Mallorca el 35%. No debe perder el tiempo la Real Sociedad con más potencial que resultados, ya que se le atribuye un 29% de caer a la Hypermotion. El Celta, quizá descuidando el torneo doméstico por su participación en Europa, se lleva un 22%. Todo ello puede cambiar con una simple victoria, pero ahora mismo así están las cosas.

Los equipos valencianos...

Según OPTA, el Villarreal CF terminará cuarto, mientras que el Elche será la revelación de la temporada al concluir décimo. Le dan, además, más de un 11% de probabilidades de colarse en competición europea, mientras que las de descender rondan el 10%.

Calero, señalando en la banda del Tartiere / LaLiga

Valencia CF y Levante UD están más parejos. Ambos deberían salvarse, terminando 14º los de Mestalla y 15º los del Ciutat. El cuadro de Corberán tiene un 16,5% de probabilidades de descender, por un casi 21% del cuadro de Calero. En cualquier caso, en estos momentos ambos se encuentran empatados a 8 puntos en las posiciones 13-15.