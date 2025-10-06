Las cámaras cazan a Simeone insultando repetidamente al árbitro, ¿habrá sanción?

A estas alturas de la vida ya se sabe que los criterios futbolísticos varían según quién lo haga o diga. No es lo mismo hacerle la falta a un jugador que a otro o recibirla en los mismos términos. No hay unificación arbitral ni sobre el césped ni con el mando del VAR... ni tampoco en los Comités. Estos sancionan con uno, dos o tres partidos a según quién por según qué. Pueden ser justos o no en cada caso en particular, pero lo cierto es que el DNI pesa. Y mucho.

Los errores arbitrales son el pan nuestro de cada día. No hay partido sin fallos de uno u otro colegiado, como los hay de uno u otro futbolista o técnico. Nadie está a salvo de pifiarla. Dejando eso de lado, existe quizá algo más grave. Y es que tanto durante los encuentros como inmediatamente después, siempre hay pulsaciones altas y nervios a flor de piel. Es muy difícil controlarse tanto en gestos como en lenguaje. Y aquí está el problema.

Los insultos de Simeone a Soto Grado

Tras el partido en que Atlético de Madrid y Celta de Vigo empataron a uno tras quedarse los madrileños toda la segunda parte con un jugador menos, Simeone mostró su enfado ante los micrófonos de Movistar. Eso sí, durante el propio partido es cuando cargó duramente contra el árbitro: "Sos un caradura, sos un caradura. Si ha pitado eso es que es un caradura". ¿Cuántos partidos le caerán al técnico? Sin acta ni expulsión, deberían entrar de oficio y dejarle sin entrenar en LaLiga hasta noviembre, pero...

Entrenadores muy protestones

Siempre hubo entrenadores en LaLiga que protestan más que la media. Unos con gestos simples y controlados, como los Lisci, Corberán, Pellegrini, Mendilibar, Valverde... y otros más expresivos, como los Xavi, Mourinho, Sampaoli, Pezzolano, Caparrós, Eder Sarabia, Arrasate o Simeone. En la historia hay muchos ejemplos, pero no todos son tratados con el mismo rasero por el árbitro de campo a la hora de amonestarles o por el Comité en el momento de emitir una sanción. Ya ha quedado claro que, sobre el papel, no se puede realizar más gestos de los necesarios ni decir nada de lo que luego arrepentirse. Arrepentirse básicamente por los partidos que le pueden caer.