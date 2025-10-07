Arranca la Champions femenina con tres equipos españoles

La cuenta atrás ha llegado a su fin. El telón de la Women’s Champions League se abre para los equipos españoles y lo hace con novedades. Por primera vez, tres clubes de la Liga F competirán en la fase final de la cita europea: FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El favorito, el habitual y la novedad. También se estrena nuevo formato de liguilla, similar al de la competición masculina, ya que tan solo se contará con 18 equipos.

Ese cambio de formato dota de un mayor atractivo a la competición. El porqué es simple: antes había que esperar hasta los cuartos de final para que los ‘cocos’ se enfrentasen entre ellos, ahora, en cambio, la primera jornada arranca con un Arsenal – OL Lyonnes o un Barça-Bayern de Múnich.

Redimirse del batacazo de Lisboa

El Barça sigue siendo uno de los grandes favoritos. Ni la sorpresa que protagonizó el Arsenal en la final de Lisboa ni tener la plantilla más corta desde hace años —solo 20 jugadoras con ficha del primer equipo— relegan su estatus en Europa. A priori tiene un buen camino, siendo Chelsea y Bayern de Múnich sus dos principales escollos. Precisamente, con las alemanas tiene una cita hoy en el Johan Cruyff (21:00 horas / Disney +).

Laporta consuela a Alexia tras perder la final / Agencia EFE

Partidos del FC Barcelona: Bayern de Múnich (Casa), AS Roma (Fuera), OH Leuven (C), Chelsea FC (F), Benfica (C) y Paris FC (F).

Romper el techo de los cuartos

El Real Madrid no ha fallado en ninguna edición desde que debutó en la competición. Con Pau Quesada al frente, ha tenido que superar al Eintracht Frankfurt para acceder a la fase final. Y vaya si lo hizo, con una estelar Linda Caicedo y con un 5-1 global. Ahora es cuando la historia se complica. Las blancas tendrán que hacer frente al PSG, lo que supondrá reencontrarse con Olga Carmona. Pero no será el único reencuentro, también se medirán al Arsenal, equipo que las eliminó la temporada pasada en los cuartos de final. Ese es su techo en la Champions. Pero antes, la cita de mañana: su debut ante la AS Roma en el Alfredo Di Stéfano (18:45 horas / Disney +).

Las dos caras de la moneda: alegría 'gunner', tristeza madridista / Agencia EFE

Partidos del Real Madrid: AS Roma (Casa), Paris Saint-Germain (Fuera), Paris FC (C), Arsenal (F), Wolfsburgo (C) y Twente (F).

Volver a lo grande

Cinco temporadas después, el Atlético de Madrid regresa a la Liga de Campeones Femenina. Costó sudor y lágrimas superar la fase previa. El Häcken le complicó la vida a las rojiblancas, hasta que apareció Luany con su magia. Mañana será el St. Pölten el equipo que le dé la bienvenida (21:00 horas / Disney+). El conjunto austriaco es, sobre el papel, el rival más asequible. Después vendrá la traca con Juventus, Bayern de Múnich y OL Lyonnes.

Luany celebra su gol frente al Häcken / Atlético de Madrid

Partidos del Atlético de Madrid: St. Pölten (Fuera), Manchester United (Casa), Juventus (Casa), Twente (Fuera), Bayern de Múnich (Casa) y OL Lyonnes (Fuera).

La nueva Champions

Cada equipo se enfrenta a seis rivales, tres partidos se juegan en casa y los otros tres a domicilio. Los cuatro primeros clasificados tendrán el billete garantizado para los cuartos de final, los equipos que acaben entre el 5º y el 12º puesto se jugaran el pase en una ronda eliminatoria a doble partido, mientras que los equipos entre el 13º y el 18º serán eliminados.