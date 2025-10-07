El CD Castellón está en racha y el culpable es el valencianista Pablo Hernández
El conjunto albinegro no conoce la derrota desde la llegada del exjugador 'ché'
Ismael Bocanegra
El CD Castellón no comenzó de la mejor manera la temporada 2025/2026. Con apenas 2 puntos de 15 posibles la entidad albinegra decidió cesar los servicios del holandés Johan Plat, acto que propulsó la llegada de Pablo Hernández, en ese momento entrenador del filial, como entrenador del primer equipo de forma interina. La llegada del exjugador valencianista ha revolucionado al equipo albinegro llevándolo de los puestos de descenso a la 11º posición con una imbatibilidad momentánea.
La influencia de un pasado valencianista
Pablo Hernández disputó un total de 158 partidos con la elástica valencianista, un extremo rápido y eléctrico que maravilló Mestalla con goles a la altura de los más grandes. Ahora esa rapidez y verticalidad la ha conseguido plasmar en su actual etapa en el CD Castellón. El castellonense ha conseguido convertir a un equipo derruido en otro totalmente distinto: divertido, agresivo y vertical.
La solidez es la clave
Siempre dicen que para que un equipo vaya bien tiene que tener una cosa clara: SOLIDEZ. En este caso el conjunto de Pablo Hernández lo está consiguiendo y con creces: 7 goles anotados y 2 encajados en 3 partidos. Estas cifras solo reflejan el "lavado de cara" que ha realizado el exvalencianista al conjunto 'orellut'.
Control y agresividad en casa
El CD Castellón de Pablo Hernández ha conseguido plasmar un juego claro y cambiante dependiendo del contexto y la situación local/visitante. En los partidos disputados en el Skyfli Castalia el equipo busca tener mucho más control del juego como local con una clara intención de jugar en campo contrario.
A esto, hay que sumarle un mayor juego asociativo (menos directo en casa) con unas posesiones de más de 10 pases. Por último, la presencia en bloque más alto y búsqueda de ese último tercio del conjunto albinegro hace que el CD Castellón de Pablo Hernández esté siendo de los mejores equipos en LaLiga Hypermotion durante estas últimas jornadas.
Un título de entrenador más que merecido
A pesar de los buenos resultados del técnico castellonense, el CD Castellón aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de hacer al exjugador 'ché' entrenador oficial del 1er equipo. Esta decisión está causando cierto revuelo entre el aficionado 'orellut' que ve justo el nombramiento oficial de Pablo Hérnandez como entrenador oficial. Sin embargo, el técnico albinegro está tranquilo ante cualquier posible decisión: "Estoy seguro de que en los próximos días el club dirá algo. Estoy en el club de mi corazón y sea cual sea la decisión, yo encantado" .
