'Dardo' de Rodrygo a Xabi Alonso

Rodrygo Goes vuelve a estar en la Selección de Brasil después de varias convocatorias ausente. El extremo no pasa por su mejor momento en el Real Madrid tras un verano en el que ha estado en la rampa de salida. La llegada de Mastantuono, sumada a la estancia de Mbappé y a la continuidad de Vinícius a pesar de los cantos de sirena procedentes de Arabia, provocó una pérdida de protagonismo y una serie de rumores relacionados con su traspaso a la Premier League. Sin embargo, la falta de cantidades convincentes para las arcas del conjunto blanco hicieron que siguiera, como mínimo, hasta enero.

Rodrygo, ejercitándose en un centro de entrenamiento. / X

Pese a ello, no todo son malas noticias para el atacante brasileño. La Selección de Brasil lo convocó para el presente parón, donde se prepara para enfrentarse a Corea del Sur en su primer compromiso amistoso de esta fecha FIFA. El encuentro se disputará el viernes 10 de octubre de 2025, en el Seul World Cup Stadium de Seúl. Y Rodrygo se encuentra muy entusiasmado no solo con volver con la canarinha, sino con tener a Carlo Ancelotti como entrenador.

El atacante del Real Madrid habló en sala de prensa con la Canarinha y le lanzó un ‘pequeño’ dardo a Xabi Alonso, técnico con el que apenas está contando con minutos. "Es un placer estar con Ancelotti aquí, que es una persona que siempre me ayudó mucho en mi carrera, alguien que dió un impulso a mi carrera. Sin duda con él al mando, subí de nivel y fue un placer volver a verlo ayer", expresó.

Oportunidad para reivindicarse

Feliz de volver a estar con la Selección de Brasil, Rodrygo transmitió su alegría a Carlo y le habló del gran ambiente que hay en el combinado carioca. "Él habla de cuánto le gusta, de lo bueno que es el ambiente. Yo le dije: 'Mister, aquí siempre es así, el ambiente es muy bueno. Por eso me encanta estar aquí'. Siempre es un placer. Y eso es todo. Fue un largo tiempo lejos, pero ahora he vuelto, me siento bien y espero dar lo mejor de mí aquí". Ahora Rodrygo busca disfrutar del momento después de pasar “por muchas cosas durante ese tiempo, pero fue bueno parar, reflexionar, enfriar la cabeza, poner todo en su lugar. Y hoy me siento bien, me siento preparado para estar aquí otra vez, para dar lo mejor de mí, mostrar mi mejor versión en el fútbol y en la Selección", afirmó.