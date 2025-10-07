Definidas las fechas y horarios de los partidos de la Supercopa de España 2026

Cuenta atrás para la Supercopa de España 2026. FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Madrid ya conocen las fechas y los horarios de la competición que se celebrará el próximo mes de enero en Yeda por tercera vez consecutiva, tal y como dio a conocer la institución que regula el fútbol nacional hace poco más de una semana.

Tras definir los cruces en el pasado mes de mayo y la sede del torneo, detallada el pasado 29 de septiembre, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer esta mañana los horarios, el orden de juego y el estadio que albergará ambas semifinales y la final de la Supercopa de España 2026.

Las semifinales

La primera semifinal enfrentará al vigente campeón, el FC Barcelona, contra el Athletic Club, cuarto clasificado en la pasada campaña de LaLiga EA Sports. El enfretamiento entre blaugranas y leones será el que estrene este torneo el día 7 de enero. El encuentro se celebrará a las 20 horas (hora peninsular española) en el Alinma Stadium, KASC, con capacidad para más de 60 mil espectadores.

La segunda semifinal la protagonizarán los dos clubes madrileños por excelencia: el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputarán un derbi más en esta competición, tras la frenética semifinal que ofrecieron en la edición de 2024. Merengues y colchoneros se enfrentarán para definir la final el jueves 8 de enero a partir de las 20 horas (hora peninsular).

La final

El vencedor de la primera semifinal y el vencedor de la segunda lucharán por alzar el título el domingo 11 de enero en el Alinma Stadium. El encuentro que decidirá quién es el campeón de la Supercopa de España 2026 también se celebrará a partir de las 20 horas peninsulares, correspondientes con las 21 horas locales debido a la diferencia horaria con la ciudad saudí.