Hugo Duro e Iván Romero, en el 'top-8' de máximos goleadores españoles con un sorprendente líder

La temporada avanza y las clasificaciones empiezan a coger forma, tanto las de clubes como las individuales. En cuanto a la bota de oro, Kylian Mbappé y Harry Kane están marcando un ritmo de goles infernal que no parece que ningún otro delantero vaya a ser capaz de seguir, por lo que ambos se postulan como los grandes favoritos para hacerse con el galardón a final de temporda.

Pero... ¿y qué hay del máximo goleador nacional? Varios jugadores españoles han comenzado la temporada a muy buen nivel goleador, algunos aparecen en este ranking por primera vez, mientras que otros ya empiezan a ser habituales desde hace varias temporadas.

Pero la gran sorpresa de esta lista de goleadores españales es sin duda el nombre que la lidera, que es nada más y nada menos que el de Ansu Fati. El canterano del Barça, todavía propiedad del club azulgrana, ha empezado la temporada en el Mónaco a un nivel ilusionante que hace creer, por primera desde su primera lesión, que puede volver a ser el Ansu Fati que maravilló al fútbol mundial cuando apenas era un adolescente.

Ansu Fati celebrando un gol con el AS Monaco / EFE

El plan del Mónaco, un acierto

Gran parte del mérito lo tiene el Mónaco, que el pasado verano apostó fuerte por su cesión y elaboró un plan específico con el futbolista con el que no debutaría con el equipo hasta no alcanzar el nivel físico óptimo. Y así fue. Ansu Fati no debutó con el club monegasco hasta el 18 de septiembre, en un partido de Champions ante el Brujas en el que anotó el único gol de su equipo. Desde entonces, ha jugado cuatro partidos más, tres de Ligue 1 y uno de Champions, y ha convertido cinco goles. En total lleva seis tantos en cinco partidos, números que le convierten en el actual máximo goleador español.

Hugo Duro e Iván Romero, en el 'top-8'

En representación de los equipos valencianos, Iván Romero es el primer nombre de la lista, con sus cuatro goles en ocho partidos quele sitúan, de momento, en la sexta plaza. El delantero granota ha empezado la temporada a un muy buen nivel, demostrando que el rendimiento que ofreció en Segunda lo puede trasladar a Primera. En octava posición aparece Hugo Duro con tres goles. El madrileño ha arrancado el curso de forma un tanto irregular pero no presenta malos registros. En decimosegundo lugar está Rafa Mir, con tres goles en ocho partidos.

Etta Eyong e Iván Romero celebrando sus goles ante el Girona / LaLiga

