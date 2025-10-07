Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hugo Duro e Iván Romero, en el 'top-8' de máximos goleadores españoles con un sorprendente líder

Ansu Fati parece haber renacido en el Mónaco y ya acumula seis goles en apenas cinco partidos disputados

Hugo Duro, ante el Oviedo

Hugo Duro, ante el Oviedo / JM López

Rafa Jarque

València

La temporada avanza y las clasificaciones empiezan a coger forma, tanto las de clubes como las individuales. En cuanto a la bota de oro, Kylian Mbappé y Harry Kane están marcando un ritmo de goles infernal que no parece que ningún otro delantero vaya a ser capaz de seguir, por lo que ambos se postulan como los grandes favoritos para hacerse con el galardón a final de temporda.

Pero... ¿y qué hay del máximo goleador nacional? Varios jugadores españoles han comenzado la temporada a muy buen nivel goleador, algunos aparecen en este ranking por primera vez, mientras que otros ya empiezan a ser habituales desde hace varias temporadas.

Pero la gran sorpresa de esta lista de goleadores españales es sin duda el nombre que la lidera, que es nada más y nada menos que el de Ansu Fati. El canterano del Barça, todavía propiedad del club azulgrana, ha empezado la temporada en el Mónaco a un nivel ilusionante que hace creer, por primera desde su primera lesión, que puede volver a ser el Ansu Fati que maravilló al fútbol mundial cuando apenas era un adolescente.

Ansu Fati celebrando un gol con el AS Monaco

Ansu Fati celebrando un gol con el AS Monaco / EFE

El plan del Mónaco, un acierto

Gran parte del mérito lo tiene el Mónaco, que el pasado verano apostó fuerte por su cesión y elaboró un plan específico con el futbolista con el que no debutaría con el equipo hasta no alcanzar el nivel físico óptimo. Y así fue. Ansu Fati no debutó con el club monegasco hasta el 18 de septiembre, en un partido de Champions ante el Brujas en el que anotó el único gol de su equipo. Desde entonces, ha jugado cuatro partidos más, tres de Ligue 1 y uno de Champions, y ha convertido cinco goles. En total lleva seis tantos en cinco partidos, números que le convierten en el actual máximo goleador español.

Hugo Duro e Iván Romero, en el 'top-8'

En representación de los equipos valencianos, Iván Romero es el primer nombre de la lista, con sus cuatro goles en ocho partidos quele sitúan, de momento, en la sexta plaza. El delantero granota ha empezado la temporada a un muy buen nivel, demostrando que el rendimiento que ofreció en Segunda lo puede trasladar a Primera. En octava posición aparece Hugo Duro con tres goles. El madrileño ha arrancado el curso de forma un tanto irregular pero no presenta malos registros. En decimosegundo lugar está Rafa Mir, con tres goles en ocho partidos.

Etta Eyong e Iván Romero celebrando sus goles ante el Girona

Etta Eyong e Iván Romero celebrando sus goles ante el Girona / LaLiga

TOP 15 completo

  1. Ansu Fati - 6 goles en 5 partidos
  2. Borja Iglesias - 6 goles en 10 partidos
  3. Álvaro García - 5 goles en 11 partidos
  4. Ferran Torres - 5 goles en 10 partidos
  5. Alejandro Grimaldo - 4 goles en 9 partidos
  6. Iván Romero - 4 goles en 8 partidos
  7. Jorge De Frutos - 3 goles en 10 partidos
  8. Hugo Duro - 3 goles en 8 partidos
  9. Carlos Vicente - 3 goles en 8 partidos
  10. Isaac Romero - 3 goles en 7 partidos
  11. Adrián Liso - 3 goles en 5 partidos
  12. Rafa Mir - 3 goles en 8 partidos
  13. Pere Milla - 3 goles en 6 partidos
  14. Lamine Yamal - 2 goles en 5 partidos
  15. Jesús Rodríguez - 2 goles en 7 partidos

