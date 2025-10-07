Leroy Sané, envuelto en una pelea en el 'Oktoberfest'

Leroy Sané, tras abandonar el Bayern de Múnich en la ventana de fichajes de verano para firmar por el Galatasaray, reapareció en la ciudad alemana este fin de semana con motivo de la festividad bávara de la cerveza, el 'Oktoberfest'. Allí, el futbolista de 29 años ha sido el foco de la polémica por verse envuelto en una pelea con un aficionado del equipo alemán.

El exfutbolista de clubes como el Schalke 04, Manchester City y Bayern de Múnich volvía a la ciudad en la que ha vivido los últimos cinco años de su carrera con el fin de poder disfrutar del 'Oktoberfest', una clásica festividad bávara. Lejos de ello, el extremo del Galatasaray fue el protagonista de un enfrentamiento durante esta celebración.

Leroy Sané durante un partido con el Galatasaray / @GalatasaraySK en X

Según dio a conocer Bild, el altercado comenzó cuando un grupo de aficionados increparon al jugador alemán profiriendo insultos a su nuevo club. "¡Galatasaray de mierda!" o "al infierno con el Galatasaray" fueron algunos de los comentarios que el futbolista recibió durante su estancia en una carpa.

Los testigos afirman que, en un primer momento, Sané trató de mantener la calma ignorando las provocaciones de los aficionados bávaros. "Fui provocado y personalmente insultado durante un largo periodo de tiempo", estableció el futbolista, quien también ha afirmado que los agitadores se metieron con el club turco.

Llegaron a las manos

Tal y como el futbolista ha reconocido al medio alemán, el altercado se calentó y fue más que una simple pelea verbal cuando uno de los aficionados empujó a Sané, quien cansado por los insultos y provocaciones, reaccionó.

El atacante del Galatasaray, consciente de que la noticia acerca de lo acontecido en la festividad alemana se había hecho eco entre la sociedad, ha contado su versión al medio alemán: "El ambiente se caldeó y me empujaron. Se produjo una breve pelea. Por supuesto, debería haber estado más tranquilo en ese momento, mantener la calma e ignorar las provocaciones. He aprendido la lección", ha esclarecido Sané.