La samba de Luany marca el ritmo de septiembre

En Alcalá hay motivos para la celebración. El Atlético de Madrid es uno de los tres equipos invictos en Liga F, este miércoles regresa a la Women’s Champions League después de cinco años de ausencia y, como guinda del pastel, Luany ha sido nombrada mejor jugadora del mes de septiembre.

“No tiene techo”, reconoció Víctor Martín después de que la atacante brasileña forzara el penalti con el que el Atleti se aferró a Europa ante el Häcken. “Cuando jugadoras de tanto talento se entregan así al grupo y aportan todo para el grupo, es muy difícil que la gente no la siga. Nos contagia a todos de energía y de ese sentimiento que tiene, que creo que conecta muy bien con lo que es el Atlético de Madrid”, elogió el técnico

Luany marca el ritmo del Atleti

El arranque liguero de la brasileña —el mejor desde su llegada al club colchonero— no ha pasado desapercibido para nadie. En el estreno ante el RCD Espanyol terminó de poner el lacito, con un gol y una asistencia, a la victoria rojiblanca por 0-5. En el derbi madrileño desmoronó las ilusiones de un Real Madrid que estuvo más cerca de firmar el 1-2, que del 2-1 definitivo. Después llegó su gol frente al Levante UD, el tercero consecutivo en liga.

Entre medias, se convirtió en la heroína del Atleti en la previa de Champions. Su gol en la ida abrió el camino, pese a acabar en empate final, y su tanto en la vuelta fue un motivo más para soñar con la cita europea. Sobre la bocina, cumplido el tiempo añadido, puso tablas en el marcador desde los once metros. Synne Jensen se encargó de rematar la faena en la prórroga.

Luany, la autora del gol del empate ante el Häcken / Atlético de Madrid

Sus mejores números

Cinco goles en cinco partidos consecutivos y tres asistencias son registros que se acercan a los alcanzados la temporada pasada. Pero la diferencia entre una campaña y otras es evidente. En la 2024/25, en la competición doméstica firmó cuatro goles y cuatro asistencias en 19 partidos. Ahora, jugados seis partidos de Liga F, está a un solo gol y asistencia de igualar las cifras —también, a tres goles y dos asistencias de alcanzar sus mejores números de la 2023/24 con el Madrid CFF—.

Las otras jugadoras nominadas fueron Claudia Pina (FC Barcelona), Sara Däbritz (Real Madrid CF), Nerea Eizaguirre (Real Sociedad), Antonia Canales (FC Badalona Women), Lauri Requena (Granada CF) y Aleksandra Zaremba (Costa Adeje Tenerife).