Pau Quesada: "Tenemos que demostrar en Europa lo que somos"

"Queremos regalar un buen partido en el Di Stéfano". Pau Quesada lo tiene claro. En su estreno en la Women's Champions League quiere continuar la buena dinámica que está teniendo en casa, donde ha cosechado pleno de victorias. Pero si quiere mantener la racha, su primer escollo es la AS Roma (miércoles 7, 18:45 horas), que viene de golear 4-0 al Parma Calcio. "Empezar en casa y hacerlo contra un rival como la Roma va a ser muy atractivo para ver. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y ha empezado bien la Liga", analizó el técnico valenciano en la previa del encuentro ante las italianas.

Hacer del Di Stéfano un fortín

El inicio de liga fue dubitativo. Pero poco a poco las nuevas piezas —entrenador, staff y fichajes— fueron encajando en el marco del rompecabezas, hasta que la imagen empezó a cobrar sentido. "En los partidos, sobre todo en el Di Stéfano, (las jugadoras) han dado una versión muy buena y han logrado el objetivo de clasificar al equipo para la Champions", felicitó.

"El Di Stéfano siempre está respondiendo esta temporada. Cada vez hay más gente y cada vez se empapa más de lo que es el Real Madrid femenino. Eso nos enorgullece tanto a las jugadoras como a nivel de club. Son el jugador número 12 y en los momentos difíciles los aficionados son los que más nos pueden ayudar en el campo. Ojalá puedan responder el miércoles y en los próximos partidos", añadió.

Linda Caicedo y Eva Navarro, dos puñales por las bandas / Real Madrid

Eso sí, también reconoció que la tarea a mejorar son los partidos como visitante, donde ha dejado ir siete puntos —ante DUX Logroño (2-2), Atlético de Madrid (2-1) y Costa Adeje Tenerife (0-0)—. "El balance es positivo, aunque tenemos el debe de fuera de casa, donde tenemos que ser más contundentes en nuestro juego".

Merle Frohms, indiscutible

La portera alemana llegó al Madrid para jugarlo todo y así está siendo. Es la gran apuesta de Pau Quesada, la única del equipo que ha jugado todos los minutos en liga (540'). Y en Champions también apunta a ser indiscutible. Por si había dudas, el técnico de Cullera ha confirmado que Merle continúa bajo palos. "El equipo está trabajando muy bien en la fase defensiva y llevamos cuatro porterías a cero consecutivas. Estamos a una del récord del Real Madrid femenino en su historia. Estamos muy felices de tener dos grandes porteras y es una competencia que nos hace mejores", admitió.

Merle Frohms, la jugadora con más minutos del Real Madrid en lo que va de temporada / Real Madrid

El lateral derecho se queda huérfano

Los otros dos nombres propios son Antonia Silva y Shei García, pero no son motivo de alegría. La brasileña tuvo que marcharse del encuentro ante el FC Badalona Women en camilla, la situación es más grave de lo que pensaban en un primer momento desde el club y "va a estar un tiempo indeterminado de baja". Shei, mientras tanto, sigue recuperándose de un esguince de rodilla que le impidió estar ante el Dépor y ONA.

Con estas dos bajas, el lateral derecho se queda huérfano. "La primera opción era Silvia Cristóbal (del Real Madrid B), pero se va con la sub-17. Vamos a tener que buscar soluciones dentro del equipo. Tenemos situaciones dentro de la plantilla para resolverlo", confió. Y esas soluciones pasan por retrasar la posición de Eva Navarro o darle la oportunidad a Noe Berjarano, del filial.