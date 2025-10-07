Se vuelve a aplazar el regreso del Barça al Spotify Camp Nou

Nuevo retraso en el regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou. La entidad azulgrana ha emitido un comunicado en el que da a conocer que la sede del derbi catalán entre el equipo culé y el Girona FC correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports será finalmente el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Las reformas de la casa de la afición culé siguen dándole dolores de cabeza a Joan Laporta. La remodelación del Camp Nou dio comienzo en el mes de junio de 2023, tras dar por concluida la temporada 2022-23. Desde entonces, las memorables instalaciones de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 han sido el lugar donde el primer equipo masculino del FC Barcelona ha celebrado sus encuentros como local.

Se esperaba que fuese este inicio de temporada 2025-26 cuando el cuadro azulgrana regresase a su estadio en el clásico Trofeo Joan Gamper, el partido que da por concluida la pretemporada de la plantilla dirigida por Hansi Flick, pero el retraso en las obras ha impedido, hasta el momento, que el FC Barcelona implantase su vuelta progresiva.

Sin licencias

Ante la prolongación de la reforma hasta su completa finalización, el Barça diseñó un plan para el regreso de la afición culé al remodelado Camp Nou. Este constaba de varias fases: una primera, llamada 1A, en la que serían un total de 27.000 aficionados los primeros en estrenar las butacas de la casa azulgrana; y una segunda fase (la 1B) en la que el aforo aumentaría hasta los 45.000 espectadores.

El motivo por el que aún no se ha producido este reestreno es porque, todavía, el FC Barcelona no ha obtenido las licencias de ninguna de las fases. Y es que es el Ayuntamiento de Barcelona el que ha de dar el visto bueno al estado del estadio y otorgar estas licencias a la entidad catalana. Acerca del gobierno de la Ciudad Condal, el comunicado del club establece que ambas partes mantienen "un contacto permanente con el fin de poder llevar a cabo las inspeciones pertinentes en los próximos días".

El club opta por esperar a la licencia 1B

En el escrito que ha hecho público el FC Barcelona esta misma tarde se detalla que tras el retraso en la obtención de la licencia 1A, el club "trabajará con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B". Además, este hecho lo defiende justificándose en que la tardanza en la recepción del visto bueno a la primera licencia "ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B".