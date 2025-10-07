Vuelve la pesadilla merengue: Lamine estará en el Clásico

Lamine Yamal recayó en su lesión en el pubis este pasado 3 de octubre. Sin embargo, todo apunta a que el astro culé volverá a los terrenos de juego antes de lo que marcaban las fechas. Esto se debe a que el internacional español está realizando un plan intensivo de recuperación el cual le va a permitir acortar plazos y llegar incluso al encuentro entre el FC Barcelona y el Girona. Concretamente, Yamal volvería a las filas blaugranas el día 17 de octubre, permitiéndole disputar los encuentros ante el Girona, Olympiakos y Real Madrid respectivamente.

Una recuperación inesperada para todos

Aunque, todo esto contradice las declaraciones del técnico blaugrana, Hansi Flick, el cual afirmo que Lamine "no estaba bien" y que su asistencia al Clásico no estaba asegurada. Esta es toda una alegría para el aficionado culé que, tras los malos resultados cosechados en LaLiga y Champions, quiere retomar la senda de la victoria. Por otro lado, el aficionado madridista no puede estar especialmente contento ya que, con la vuelta de la estrella culé, los resultados de la temporada pasada pueden volver en forma de fantasmas.

Real Madrid - FC Barcelona (0-4) / FC Barcelona

Cuidado con las buenas sensaciones

Los de Xabi Alonso han conseguido sobreponerse a la "manita" ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano y sus resultados recientes indican que han "salido a flote". Un 0-5 ante el F. C. Kairat Almaty en Champions League y un consistente 1-3 ante el Villarreal CF con un un Vinicius Jr que, cuando se aleja de actitudes antideportivas, demostró que puede ser útil en el esquema madridista han dejado buenas sensaciones para el aficionado merengue. Junto a esto, está el buen rendimiento de Kylian Mbappé se suma a la alegría en el Real Madrid aunque su posible lesión en el tobillo podría complicarlo todo. Además, en el Clásico dar un resultado seguro es arriesgarse cuanto menos. El tiempo ha demostrado que, aunque cualquiera de los dos venga en mala dinámica, en este partido se equilibra todo. Desde la vuelta de Lamine Yamal hasta el reciente buen estado de forma de Vinicius Jr pueden decantar el encuentro hacia un lado de la balanza.